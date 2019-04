vor 51 Min.

"Dallas"-Schauspieler Ken Kercheval ist tot

Als Cliff Barnes in der Kult-Serie "Dallas" schrieb er TV-Geschichte. Nun ist Ken Kercheval im Alter von 83 Jahren gestorben. Seine Kollegen nehmen Abschied.

In den 80er Jahren war wohl kaum eine Serie beliebter als "Dallas". Über 14 Staffeln hinweg fieberten Zuschauer bei Intrigen, geheimen Liebschaften und korrupten Machenschaften der texanischen Familie Ewings mit. Nun wurde bekannt, dass Ken Kercheval, der über die gesamte Serie hinweg Cliff Barnes spielte, gestorben ist. Auch in der neuen Fortsetzung ("Dallas", 2012-2014) hatte er mitgewirkt.

Ken Kercheval: "Dallas"-Star erliegt jahrelangem Krebsleiden

Ken Kercheval, auch bekannt als Cliff Barnes der Kult-Serie "Dallas" starb im Alter von 83 Jahren, wie sein Manager Jeff Fisher mitteilte. „Ken starb am Ostersonntagabend in seiner Heimatstadt Clinton in Indiana“. Geplant sei ein Begräbnis im engen Familienkreis. Kercheval war bis zuletzt starker Raucher. Bereits in den 90er Jahren erkrankte er an Lungenkrebs und musste sich einer Operation unterziehen, bei der ein Lungenflügel entfernt wurde.

Berühmt wurde Ken Kercheval vorwiegend durch seine Rolle als Cliff Barnes, dem ewigen Gegenspieler von J.R. Ewing in der Kultserie "Dallas". Kercheval spielte zwischen 1978 und 1991 in der CBS-Serie mit. Zudem war er an der TNT-Fortsetzung von 2012 bis 2014 beteiligt. Josh Henderson, der im Reboot den Sohn von J.R. Ewing spielte, nahm über Instagram Abschied: "Ken Kercheval war eine Legende aus dem originalen Dallas und zu unserem Glück kehrte er zum neuen Dallas zurück. Es war eine Ehre, Ken. RIP, mein Freund. Ich hoffe, dass du und Larry Hargman einen Drink genießt und ihr zu uns hinab lächelt."

Neben "Dallas" spielte Kercheval auch in zahlreichen anderen Erfolgsserien wie "Kojak", "Starsky & Hutch" oder "Mord ist ihr Hobby" mit.

Ken Kerchevals Kollegen nehmen Abschied vom "Dallas"-Star

Einige von Kerchevals ehemaligen Kollegen in der Kultserie nahmen bereits Abschied. Schauspielerin Victoria Principal würdigte ihren Kercheval am Mittwoch als „enorm talentierten“ Kollegen. „Ich hoffe, du, Larry und Barbara schmeißen eine himmlische Party im Texas-Stil! Ruhe in Frieden, lieber Bruder“, schrieb Principal auf der Sozial-Media-Plattform Instagram. In der TV-Serie spielte sie Pamela Barnes, die Halbschwester von Kerchevals Figur Cliff Barnes.

Auch Schauspielerin Audrey Landers schrieb auf Instagram „Du wirst immer in meinem Herzen sein“ zu einer Szene und dankte ihrem ehemaligen Kollegen, mit ihr "Dallas"-Geschichte geschrieben zu haben. (dpa, AZ)

