vor 18 Min.

Damian Hardung bekommt anzügliche Bilder auf Instagram

Der Schauspieler nutzt soziale Medien vor allem für Promotionzwecke. Zu intim darf es für ihn allerdings nicht werden.

Damian Hardung (21) bekommt bei Instagram nach eigenen Angaben immer wieder anzügliche Fotos von anderen Nutzern.

"Es ist manchmal merkwürdig, wenn man Nachrichten und Bilder geschickt bekommt, die man gar nicht sehen möchte. Das geht definitiv zu weit und ist sexuelle Belästigung", sagte Hardung der Deutschen Presse-Agentur. "Und das sage ich aus einer männlichen Position heraus. Man sollte sich immer bewusst sein, wie dramatisch und extrem solche Belästigungen für Frauen sind."

Er nutze soziale Medien wie Instagram oder Facebook vor allem für seine Arbeit. "Ich freue mich, die Menschen über meinen Beruf zu informieren, aber muss nicht jedem zeigen, wie ich mein Müsli esse."

Hardung wurde durch die Vox-Serie "Club der roten Bänder" bekannt. Im Netflix-Hit "How To Sell Drugs Online (Fast)" spielt er einen jugendlichen Drogenhändler. Die dritte Staffel wird derzeit in der Nähe von Köln gedreht, wo der Schauspieler nebenbei Medizin studiert.

