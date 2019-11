vor 16 Min.

"Dancing on Ice" 2019, Folge 4 am 29.11.19: Zwei Paare sind raus

"Dancing on Ice" 2019: Peer Kusmagk entging nur knapp einem Aus. Hier der Nachbericht zu Folge 4 am 29.11.19.

Bei "Dancing on Ice" 2019 am 29.11.19 trauten sich die Stars wieder aufs Eis. Zwei Paare mussten die Show verlassen. Hier der Nachbericht zu Folge 4.

" Dancing on Ice" ging am 29.11.19 mit Folge 4 unter dem Motto "80er und 90er Jahre" weiter. Zwei Paare sind nun nicht mehr in der Show: Jenny Elvers und Klaudia mit K. Die Fans sind über das Ausscheiden der 23-Jährige enttäuscht, doch im Skate-Off gegen Peer Kusmagk konnte sie nicht überzeugen.

Die Schauspielering und jüngste Kandidatin Lina Larissa Strahl konnte die Jury hingegen mit satten 27,5 Punkten überzeugen. Mehr zu Folge 4 lesen Sie hier.

"Dancing on Ice" 2019: Für die Promis wurde es in Folge 4 am 29.11.19 nostalgisch

In Folge 4 von "Dancing on Ice" 2019 lautete das Motto "80er und 90er Jahre". Die zuvor noch nicht rausgeflogenen Kandidaten und Kandidatinnen – das sind Klaudia mit K, Jenny Elvers, Nadine Angerer, Lina Larissa Strahl, Peer Kusmagk, Eric Stehfest, André Hamann und Joey Heindle – wagten sich zu Oldtimer-Hits wie "99 Luftballons", "Thunderstruck" oder "Bed of Roses" aufs Glatteis.

Nadine Angerer freute sich auf die Show. Sie sagte, Spaß zu haben falle ihr leicht - alles andere hingegen schwer. Das zahlte sich aus, denn sie ist eine Runde weiter. So muss man offenbar an die Sache rangehen, wenn man die Jury von sich überzeugen will.

"Man hat total Spaß, dir zuzuschauen, mach bitte weiter so", lobte Eisprinzessin Katarina Witt die Kickerin. Und auch von Judith Williams kommt Ermunterndes für Nadine: "Du hast eine so fröhliche, tolle Ausstrahlung und das ist ansteckend! Da berührst du mich total!"

"Dancing on Ice" 2019, Folge 4 am 29.11.19 - zwei Paare sind raus

In Folge 4 lastete allerdings noch mehr Druck auf den Kandidaten: Nach den Jury- und Zuschauer-Bewertungen ging es diese Woche gleich für drei Paare in das Skate-off, von denen zwei die Sendung verlassen müssen. Getroffen hat es Klaudia mit K und Jenny Elvers.

"Dancing on Ice" 2019 läuft immer freitags, um 20.15 Uhr auf Sat.1. (ts)

