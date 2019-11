vor 50 Min.

"Dancing on Ice" 2019, Folge 4 heute am 29.11.19: Zwei Paare müssen gehen

In Folge 4 von "Dancing on Ice" heute, am 29.11.19 müssen gleich zwei Paare die Sendung verlassen.

Auch heute in Folge 4 von "Dancing on Ice" 2019 am 29.11.19 wagen sich die Stars wieder aufs Eis. Wer überzeugt mit seiner Performance? Hier die Vorschau.

" Dancing on Ice" geht heute am 29.11.19 mit Folge 4 in die nächste Runde. Vergangene Woche musste die ehemalige "Bachelorette" und Influencerin Nadine Klein die Show sichtlich enttäuscht verlassen.

"Dancing on Ice" 2019 heute: Promis reisen in Folge 4 am 29.11.19 musikalisch in die Vergangenheit

Für die verbleibenden acht Kandidaten von "Dancing on Ice" 2019 steht die heutige Folge 4 ganz unter dem Motto: "80er-/90er-Jahre". Jenny Elvers, Klaudia mit K, Lina Larissa Strahl, Nadine Angerer, Peer Kusmagk, Joey Heindle, Eric Stehfest und André Hamann performen unter anderem zu bekannten Hits wie "Bed of Roses", "Thunderstruck" oder "99 Luftballons".

Vor allem für eine Teilnehmerin scheint das genau das passende Thema zu sein. Nadine Angerer sagt selbst: "Es fällt mir leicht, Spaß zu haben und alles andere fällt mir ehrlich gesagt schwer."

Dabei scheint genau das die richtige Vorgehensweise zu sein, um die Jury von sich zu begeistern: "Du gehst einfach dieses Abenteuer an. Man hat total Spaß, dir zuzuschauen, mach bitte weiter so", lobt Katarina Witt die Fußballerin. Und Judith Williams ergänzt: "Du hast eine so fröhliche, tolle Ausstrahlung und das ist ansteckend! Da berührst du mich total!" Ob es Nadine Angerer heute erneut gelingt, die Jury zu begeistern?

"Dancing on Ice" 2019 endet in Folge 4 heute am 29.11.19 für zwei Paare

In Folge 4 lastet allerdings noch mehr Druck auf den Kandidaten: Nach den Jury- und Zuschauer-Bewertungen geht es diese Woche gleich für drei Paare in das Skate-off, von denen gleich zwei die Sendung verlassen müssen. Wer es in die nächste Runde schafft und wer die Jury nicht von sich überzeugen kann, sehen Zuschauer heute Abend.

"Dancing on Ice" 2019 läuft immer freitags, um 20.15 Uhr auf Sat.1. (ts)

Themen folgen