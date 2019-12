vor 21 Min.

"Dancing on Ice" 2019, Folge 5 am 6.12.19: Eisige Weihnachten

"Dancing on Ice", Folge 5 am 6.12.19: Marlene Lufen und Daniel Boschmann führen durch die Sendung.

Auch heute, am 6.12.19, in Folge 5 von "Dancing on Ice" wagen sich die Stars zum Thema Weihnachten aufs Glatteis. Hier die Vorschau

Nachdem in der vergangen Folge von " Dancing on Ice" mit Klaudia und Jenny Elvers gleich zwei Promis die Schlittschuhe an den Nagel hängen mussten, geht es in dieser Woche um den Einzug ins Halbfinale. In Folge 5 am 6.12.19 tanzen noch sechs Promis um den Sieg: Lina Larissa Strahl, Nadine Angerer, Peer Kusmagk, Joey Heindle, Eric Stehfest und André Hamann. Hier die Vorschau zur heutigen Sendung.

"Dancing on Ice", Folge 5 am 6.12.19: Weihnachtsstimmung auf dem Eis

In der aktuellen Folge 5 von "Dancing on Ice" dreht sich heute alles um das Thema Weihnachten. Passend zum Nikolaus-Tag performen die sechs verbleibenden "Dancing on Ice"-Paare Tänze zu den größten Weihnachtshits - von "Jingle Bell Rock" über "Ave Maria" bis "Last Christmas" und versuchen die Jury, bestehend aus Katarina Witt, Judith Williams und Daniel Weiss, von ihrem Können zu überzeugen.

"Dancing on Ice" Vorschau, Folge 5 am 6.12.19: Gastauftritt einer Eiskunstlauf-Ikone

Zum Nikolaus-Tag dürfen sich Kandidaten und Zuschauer auf ein weiteres Highlight freuen: Eiskunstlauf-Star und Olympiasiegerin Aljona Savchenko meldet sich aus ihrer Babypause auf dem Eis zurück und gibt eine Kür der Meisterklasse um besten. Gemeinsam mit einigen Nachwuchstalenten aus der "Holiday On Ice Academy" wird sie die Show eröffnen.

Welche Promis heute Abend Jury und Zuschauer von sich überzeugen und ins Halbfinale einziehen können, zeigt sich ab 20.15 Uhr auf Sat.1.(ts)

