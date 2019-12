vor 54 Min.

"Dancing on Ice" 2019, Folge 6: Halbfinale mit Herzschmerz

Die Castingshow "Dancing on Ice" geht heute Abend mit Folge 6 und dem Thema Liebeslieder in seine nächste Runde. Wer schlittert sich nach Peer Kusmagk ins Aus? Hier die Vorschau.

Heute gibt es Folge 6 von " Dancing on Ice" 2019: Schauspieler Eric Stehfest (30) und seine Profi-Partnerin Amani Fancy (22) stellten in der letzten Folge mit ihrer Kür zu "The Power of Love" einen neuen Punkte-Höchststand auf. Alle drei Juroren gaben den beiden volle zehn Punkte. Damit hat sich der Schauspieler wohl endgültig zum Titelfavoriten gemausert. Peer Kusmagk hingegen musste das Eis nach einem Skate-off gegen Nadine Angerer endgültig verlassen.

Was heute im Halbfinale passiert, erfahren Sie hier.

Folge 6 von "Dancing on Ice": Halbfinale mit Liebesliedern

Heute, im Halbfinale kämpfen noch Nadine Angerer, Lina Larissa Strahl, Eric Stehfest, André Hamann und Joey Heindle um den Titel. Nun dürfen sich die fünf verbleibenden Paare keinen Patzer mehr erlauben, jeder muss im Halbfinale eine perfekte Eistanz-Kür zeigen. In Folge 5 von "Dancing on Ice" dreht sich alles um das Thema Herzschmerz und Liebeskummer. Passend hierzu zeigen die Promis viel Herz und gleiten unter anderem zu Liebesliedern wie "It Must Have Been Love", "Herzbeben" oder "Always Remember Us This Way" über die Eisfläche.

Die Eistanz-Paare von "Dancing on Ice" in Folge 6 am 13.12.19

Die Pflichtelemente im Halbfinale haben es in sich: Die Promis müssen jeweils einen Sprung ihrer Wahl sowie einen Rückwärtsflieger zeigen. Und Jury bestehend aus Katarina Witt, Judith Williams und Daniel Weiss lassen diese Woche drei Paare zum Skate-off antreten. Das heißt das zwei Paare im Halbfinale ausscheiden. Das sind die Paare in der Übersicht:

Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl (21) und Profi Joti Polizoakis (24)

(21) und Profi (24) Fußball-Weltmeisterin Nadine Angerer (41) und Profi David Vincour (35)

(41) und Profi David Vincour (35) Sänger Joey Heindle (26) und Profi Ramona Elsener (27)

(26) und Profi (27) Schauspieler Eric Stehfest (30) und Profi Amani Fancy (22)

(30) und Profi (22) Männermodel André Hamann (32) und Profi Stina Martini (26)

"Dancing on Ice" - Folge 6 am 13.12.19: Wer schafft es bis ins Finale?

Daniel Boschmann und Marlene Lufen führen wie immer durch die SAT.1-Live-Show. Ob Eric Stehfest seine Favoritenrolle bestätigt und mit Amani Fancy erneut von der Jury die Traumwertung von 30 Punkten bekommt, erfahen Sie im Halbfinale von "Dancing on Ice" 2019.

Das Halbfinale von "Dancing on Ice" läuft heute Abend, um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn. (AZ)

