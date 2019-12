09:12 Uhr

"Dancing on Ice" 2019, Folge 7: Das passiert im Finale am 20.12.19

Bei "Dancing on Ice" 2019 entscheidet sich heute, am 20.12.19, im Finale, wer sich die Krone aufsetzen darf. Im Finale sind Joey Heindle, Eric Stehfest und Lina Larissa Strahl. Hier der Vorbericht.

Heute am 20.12.19 wird mit Folge 7 von " Dancing on Ice" 2019 bereits das Finale der Sendung ausgestrahlt. Wer wird Nachfolger/in von Sarah Lombardi: Joey Heindle, Eric Stehfest oder Lina Larissa Strahl?

In unserem Vorbericht erfahren Sie mehr.

Vorbericht am 20.12.19: Die Eistanz-Paare im Finale von "Dancing on Ice"

Die Jury, bestehend aus Katarina Witt, Judith Williams und Daniel Weiss, hat im Halbfinale Fußball-Weltmeisterin Nadine Angerer und Männermodel André Hamann rausgewählt. Im Finale gibt es aber das obligatorische Wiedersehen mit allen Promi-Kandidaten der Sendung. Das sind die Paare im Finale von "Dancing on Ice" in der Übersicht:

Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl (21) und Profi Joti Polizoakis (24): Im Halbfinale reichte es mit der Performance zu Helene Fischers "Herzbeben" nur für 26,5 Punkte von der Jury. Im Skate Off gegen Nadine Angerer und André Hamann konnte sich Lina Larissa jedoch gegen die Konkurrenz durchsetzen und sich den letzten Platz für das "Dacing on Ice"-Finale sichern. Übrigens: Ihr Tanzpartner Joti hatte die vergangene Staffel zusammen mit Sarah Lombardi gewonnen.

(26) und Profi (27): Direkt nach seiner Teilnahme am " " stellte sich bei " " der nächsten Herausforderung. Ein Novum in der Sendung: tanzt gemeinsam mit , seiner Freundin und mehrmaligen Meisterin im Schweizer Paarlauf. Schauspieler Eric Stehfest (30) und Profi Amani Fancy (22): Stehfest kennt man aus der Daily Soap "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten". Dort spielt er den DJ und Teilzeit-Aktivisten Chris Lehmann . Der Schauspieler ist kein Neuling in Sache Tanzwettbewerb. Bei " Let's Dance " 2016 belegte er immerhin den vierten Platz.

Folge 7 (20.12.19) von "Dancing on Ice": Wer gewinnt das Finale?

Im Finale kämpfen also die Promis Lina Larissa Strahl, Eric Stehfest und Joey Heindle mit ihren jeweiligen Tanzpartnern um den Titel. Einen klaren Favoriten gibt es nicht. Doch machen wahrscheinlich die Promi-Kandidaten Joey Heindle und Eric Stehfest den Sieg unter sich aus. Stehfest hat mit dem Rekord von 30 Punkten in der vorletzten Folge bewiesen, was in ihm steckt. Und Heindle kann auf seine Fans bauen.

Ob sich vielleicht doch Lina Larissa Strahl durchsetzen kann, erfahren Zuschauer heute Abend, um 20.15 Uhr auf Sat.1.

