"Dancing on Ice" 2019 heute live: Stream, Kandidaten, Jury - alle Infos

"Dancing on Ice" 2019: Stream, Kandidaten, Jury, Live - alle Infos im Überblick.

"Dancing on Ice" 2019 läuft heute, am 6.12.19 auf Sat.1. Übertragung live im TV und Stream, Kandidaten und Jury - hier gibt es alle Infos.

Heute Abend dreht sich bei " Dancing on Ice" alles um das Thema Weihnachten. Außerdem können sich die Stars und Zuschauer auf ein besonderes Nikolaus-Geschenk freuen. Mehr zur heutigen Folge lesen Sie hier in unserer Vorschau: "Dancing on Ice" 2019, Folge 5 am 6.12.19: Eisige Weihnachten

Kandidaten, Jury, Übertragung live im TV und Stream - hier gibt es alle Infos zu "Dancing on Ice" 2019 im Überblick.

"Dancing on Ice" 2019: Sendetermine auf Sat.1

Am Freitag, 15.11.2019, wagten sich die neue Promis erstmals aufs Eis. Dabei werden sie Folge für Folge von Profis untersützt. Die Jury muss die Leistungen dann bewerten und Punkte vergeben.

Schon im Jahr 2006 hatte ProSieben das Format mit einem anderen Namen gezeigt und Anfang des Jahres frischte Sat.1 "Dancing on Ice" nach einer längeren Pause wieder auf. Marlene Lufen und Daniel Boschmann führen durch die Show.

"Dancing on Ice" 2019 live im TV und Stream

Nach dem Auftakt am 15.11.2019 zeigte Sat.1 eine zusätzliche Episode am Sonntag, den 17.11.2019 um 20.15 Uhr. Dann läuft "Dancing on Ice" immer freitags um 20.15 Uhr auf Sat.1 und im Stream auf Joyn. Auf der Streaming-Plattform gibt es Mediatheken verschiedener deutscher Sender - unter anderem Sat.1 und ProSieben. Joyn ist das Pendant zu TVNow, soll die Inhalte allerdings größtenteils kostenlos anbieten.

"Dancing on Ice" 2019: Kandidaten im Überblick

Auch in diesem Jahr wollen die Promis zeigen, was sie auf dem Eis drauf haben. Diese Kandidaten machen bei "Dancing on Ice" 2019 mit:

Jenny Elvers 47

47 Klaudia mit K (23)

Lina Larissa Strahl (21)

(21) Nadine Angerer (40)

(40) Eric Stehfest und Topmodel (30)

und Topmodel (30) André Hamann (32)

(32) Jens Hilbert (41)

(41) Joey Heindle (26)

(26) Nadine Klein (34)

(34) Peer Kusmagk (44)

"Dancing on Ice" 2019: Die Jury

In Staffel 2 sind folgende Jurymitglieder dabei:

Judith Williams wurde 1971 in München geboren. Sie ist eine deutsch-amerikanische Sopranistin, Fernsehmoderatorin und Unternehmerin und studierte klassischen Gesang. Nach einem Tumor musste sie ihre Karriere als Sängerin beenden, ist nun allerdings in etlichen Formaten im deutschen Fernsehen zu sehen.

wurde 1971 in geboren. Sie ist eine deutsch-amerikanische Sopranistin, Fernsehmoderatorin und Unternehmerin und studierte klassischen Gesang. Nach einem Tumor musste sie ihre Karriere als Sängerin beenden, ist nun allerdings in etlichen Formaten im deutschen Fernsehen zu sehen. Katarina Witt hat in Chemnitz eine prägende Zeit ihres Lebens verbracht. Dort trainierte sie für ihre Karriere als Eiskunstläuferin. Nun ist sie auch als Schauspielerin und Moderatorin tätig.

hat in eine prägende Zeit ihres Lebens verbracht. Dort trainierte sie für ihre Karriere als Eiskunstläuferin. Nun ist sie auch als Schauspielerin und Moderatorin tätig. Daniel Weiss wurde 1990 und 1991 Deutscher Meister im Eiskunstlauf der Herren. Der Juror begann bereits mit sechs Jahren mit dem Eiskunstlaufen.

Alle News zu "Dancing on Ice" 2019 im Blog

