vor 35 Min.

"Dancing on Ice" 2019 heute live im TV und Stream sehen - Staffel 2

"Dancing on Ice": Auch Nadine klein ist in Staffel 2 dabei. Die Infos zur Übertragung live im TV und Stream - hier.

"Dancing on Ice" 2019 startet heute am 15. 11.19 live im TV und Stream. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung von Staffel 2.

Heute ist es so weit: Staffel 2 von " Dancing on Ice" 2019 beginnt live im TV und Stream. Insgesamt zehn Promis wagen sich auf das Eis um die drei Juroren zu überzeugen. Ab heute Abend, den 15.11.2019, um 20.15 Uhr wird es jeden Freitag eine neue Live-Show geben. In diesem Artikel finden Sie alle nötigen Infos zur Übertragung von "Dancing on Ice" 2019 live im TV und Stream. Außerdem gibt es hier eine Vorschau zu Folge 1: "Dancing on Ice" startet heute am 15.11.19 mit Folge 1.

"Dancing on Ice" 2019: Start heute live im TV und Stream

"Dancing on Ice" startet heute, am 15.11. 2019, mit sieben neuen Folgen in die zweite Staffel. Bei der Eistanzshow müssen Promis gegeneinander antreten. Dabei werden sie von Profis unterstützt. Eine Jury bewertet die Leistungen und vergibt die Punkte. Sarah Lombardi konnte die vergangene Staffel für sich entscheiden. Über die Promi-Kandidaten der neuen Staffel wird fleißig spekuliert, bisher hat nur Joey Heindle seine Teilnahme bestätigt. Wahrscheinlich kehrt die ehemalige Eiskunst-Ikone Katharina Witt wieder als Jurorin zurück.

"Dancing on Ice", Staffel 2 im Stream und als Wiederholung sehen

"Dancing on Ice" wird nicht nur im Free-TV auf Sat.1 ausgestrahlt. Die Folgen lassen sich auch über den Live-Stream des Senders sehen. Dieser läuft mittlerweile hier auf dieser Seite über den Service Joyn. Nach Angaben des Senders ist dieser kostenlos. Es ist auch keine Registrierung nötig.

Themen folgen