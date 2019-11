vor 17 Min.

"Dancing on Ice" 2019 live im TV und Stream - heute mit Folge 3

"Dancing on Ice" 2019 kommt heute mit Folge 3 live im TV und Stream. Alle Infos zur Übertragung von Staffel 2 lesen Sie hier.

" Dancing on Ice" 2019 läuft heute am 17.11.19 live im TV und Stream. Nach Folge 2 von "Dancing on Ice" 2019 hieß es schon Abschied nehmen vom ersten Promi. Neun Kandidaten sind in die nächste Runde gekommen - nur Jens Hilbert musste die Sendung verlassen. Er trat mit seiner Tanzpartnerin gegen Peer Kusmagk im Skate off an. Was heute in Folge 3 von "Dancing on Ice" 2019 geboten wird, lesen Sie hier in unserer Vorschau: "Dancing on Ice" 2019, Folge 3 heute am 22.11.19: Kann Klaudia aufs Eis?

"Dancing on Ice" ist am Freitag in die zweite Staffel gestartet. Bei der Eistanzshow müssen Promis gegeneinander antreten. Dabei werden sie von Profis unterstützt. Eine Jury bewertet die Leistungen und vergibt die Punkte. Sarah Lombardi konnte die vergangene Staffel für sich entscheiden. Über die Promi-Kandidaten der neuen Staffel wird fleißig spekuliert, bisher hat nur Joey Heindle seine Teilnahme bestätigt. Wahrscheinlich kehrt die ehemalige Eiskunst-Ikone Katharina Witt wieder als Jurorin zurück.

"Dancing on Ice" live: Staffel 2 im Stream und als Wiederholung sehen

"Dancing on Ice" wird nicht nur im Free-TV auf Sat.1 ausgestrahlt. Die Folgen lassen sich auch über den Live-Stream des Senders sehen. Dieser läuft mittlerweile hier auf dieser Seite über den Service Joyn. Nach Angaben des Senders ist dieser kostenlos. Es ist auch keine Registrierung nötig.

