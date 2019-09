vor 44 Min.

"Dancing on Ice": Start, Kandidaten, Jury, Live

"Dancing on Ice" kommt demnächst wieder live im TV. Hier erfahren Sie alle Infos zum Start, den Kandidaten und der Jury von Staffel 2.

"Dancing on Ice" startet im Oktober 2019 live in die zweite Staffel. Sarah Lombardi konnte die vergangene Staffel gewinnen. Schon im Jahr 2006 hatte ProSieben das Format mit einem anderen Namen gezeigt und Anfang des Jahres frischte Sat.1 "Dancing on Ice" nach einer längeren Pause wieder auf. Wann startet die neue Staffel? Sind bereits Kandidaten bekannt? Wer sitzt in der Jury? Hier erhalten Sie alle Infos zu "Dancing on Ice" 2019.

"Dancing on Ice" 2019 live: Start im TV

Der genaue Start-Termin von "Dancing on Ice" 2019 ist noch nicht bekannt. Staffel 1 startete am 6.1.2019, Staffel 2 soll allerdings bereits im Oktober starten. Bei der Eisshow müssen Promis gegeneinander antreten. Dabei werden sie von Profis untersützt. Die Jury muss die Leistungen dann bewerten und Punkte vergeben.

"Dancing on Ice": Sind das mögliche Kandidaten?

Nach Angaben der Bild-Zeitung werden fünf Promis als mögliche Kandidaten gehandelt. Joey Heindle bestätigte in der diesjährigen Staffel von "Promi Big Brother" seine Teilnahme an "Dancing on Ice". Die restlichen Promis haben ihre Teilnahme noch nicht offiziell bestätigt.

Jenny Elvers (47)

Jens Hilbert (41)

Joey Heindle (26)

Nadine Klein (33)

Peer Kusmagk (44)

"Dancing on Ice" 2019: Das ist die Jury

In Staffel 1 waren folgende Jurymitglieder dabei:

Judith Williams wurde 1971 in München geboren. Sie ist eine deutsch-amerikanische Sopranistin, Fernsehmoderatorin und Unternehmerin und studierte klassischen Gesang. Nach einem Tumor musste sie ihre Karriere als Sängerin beeden, ist nun allerdings in etlichen Formaten im deutschen Fernsehen zu sehen.

wurde 1971 in München geboren. Sie ist eine deutsch-amerikanische Sopranistin, Fernsehmoderatorin und Unternehmerin und studierte klassischen Gesang. Nach einem Tumor musste sie ihre Karriere als Sängerin beeden, ist nun allerdings in etlichen Formaten im deutschen Fernsehen zu sehen. Katarina Witt hat in Chemnitz eine prägende Zeit ihres Lebens verbracht. Dort trainierte sie für ihre Karriere als Eiskunstläuferin. Nun ist sie auch als Schauspielerin und Moderatorin tätig.

hat in Chemnitz eine prägende Zeit ihres Lebens verbracht. Dort trainierte sie für ihre Karriere als Eiskunstläuferin. Nun ist sie auch als Schauspielerin und Moderatorin tätig. Cale Kalay wurde in Belgrad geboren. Er arbeitete unter anderem als Tänzer für Helene Fischer und war bereits bei der RTL-Show "Dance Dance Dance" als Juror tätig.

wurde in Belgrad geboren. Er arbeitete unter anderem als Tänzer für Helene Fischer und war bereits bei der RTL-Show "Dance Dance Dance" als Juror tätig. Daniel Weiss wurde 1990 und 1991 Deutscher Meister im Eiskunstlauf der Herren. Der Juror begann bereits mit sechs Jahren mit dem Eiskunstlaufen. (AZ)

