vor 49 Min.

"Dancing on Ice" gestern am 16.11.19: Peer Kusmagk wackelt nach Folge 1

Gestern am 15.11.19 startete "Dancing on Ice" mit Folge 1 von Staffel 2. Hier der Nachbericht zur Sendung.

Gestern, am 15.11.19, lief bei Sat.1 die Premiere von "Dancing on Ice" 2019. Welche Promis bereits in Folge 1 zu kämpfen hatten, lesen Sie in unserem Nachbericht.

Gestern lief bei SAT.1 Folge 1 der zweiten Staffel von " Dancing on Ice". Zehn Prominente aus den Bereichen TV, Musik, Sport und Film trainieren dabei gemeinsam mit einem Profi-Partner, um auf dem Eis eine gute Performance zu liefern und die Jury so von sich überzeugen zu können.

Ob Ihnen das in der gestrigen Folge 1 am 16.11.19 geglückt ist, lesen Sie hier in unserer Übersicht.

"Dancing on Ice", gestern: Diese Kandidaten wagten sich in Folge 1 am 15.11.19 aufs Eis

Auch in dieser Staffel stellen sich Prominente aus verschiedenen Branchen der Herausforderung und geben alles, um am Ende den Sieg mit nach Hause zu nehmen. In Folge 1 tanzte nur ein Teil der Teilnehmer, die anderen müssen ihr Können am Sonntag unter Beweis stellen. Das waren die Paare der gestrigen Show:

Model und Moderatorin Klaudia mit K und Sevan Lerche

und Lerche Schauspielerin Jenny Elvers und Jamal Othman

und Jamal Othman Influencerin Nadine Klein und Niko Ulanovsky

und Niko Ulanovsky Männermodel André Hamann und Stina Martini

und Moderator und Schauspieler Peer Kusmagk und Kat Rybkowski

Peer Kusmagk muss nach Folge 1 von "Dancing on Ice" gestern am 15.11.19 zittern

Am wenigsten überzeugen konnte in der gestrigen Auftaktshow von "Dancing on Ice" Dschungelkönig Peer Kusmagk. Sowohl Jury als auch Zuschauer schickten den Moderator und seine Partnerin Kat Rybkowski nach einem Sturz in die Entscheidungsrunde, das sogenannte „Skate off“. Dort müssen die beiden am Sonntag gegen ein anderes Paar antreten - nur eines schafft es allerdings in die nächste Runde.

Wie es bei "Dancing on Ice" weitergeht, sehen Zuschauer morgen am Sonntag, 17.11.19, um 20.15 Uhr auf SAT.1.

Nächste Folge von "Dancing on Ice" am 17.11.19

Zum Auftaktwochenende von "Dancing on Ice" strahlt Sat.1 nicht nur die gestrige, sondern zusätzlich eine zweite Show aus. So können sich Zuschauer auf eine zusätzliche Sendung am Sonntag freuen. Alle weiteren Folgen werden wöchentlich, jeweils am Freitagabend um 20.15 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt. (ts)

Themen folgen