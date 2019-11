vor 1 Min.

"Dancing on Ice" startet heute am 15.11.19 mit Folge 1

Heute am 15.11.19 startet "Dancing on Ice" mit Folge 1 der zweiten Staffel.

Es geht wieder los: "Dancing on Ice" geht ab heute in die zweite Runde. Wie der Auftakt der Sendung am 15.11.19 wird: Hier die Vorschau.

Heute, am 15.11.19, ist es so weit: " Dancing on Ice" geht mit Staffel 2 in die nächste Runde. Lange mussten Fans nicht auf neue Folgen warten, da Staffel 1 erst im Januar dieses Jahren ausgestrahlt wurde. Dort konnte sich Sarah Lombardi am Ende gegen ihre Konkurrenten durchsetzen und die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen. Welches Paar tanzt sich diesmal auf dem Eis zum Sieg? Dies können Zuschauer ab heute Abend in Sat.1 verfolgen.

"Dancing on Ice", Vorschau auf Folge 1 am 15.11.19: Wer kämpft ab heute um den Sieg?

Auch in dieser Staffel stellen sich Prominente aus verschiedenen Branchen der Herausforderung und geben alles, um am Ende den Sieg mit nach Hause zu nehmen. Das Sind die Teilnehmer in Staffel 2 von "Dancing on Ice":

Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl und Joti Polizoakis

und Joti Polizoakis Model und Moderatorin Klaudia mit K und Sevan Lerche

und Lerche Schauspielerin Jenny Elvers und Jamal Othman

und Jamal Othman Influencerin Nadine Klein und Niko Ulanovsky

und Niko Ulanovsky Torhüterin Nadine Angerer und David Vincour

und David Vincour Schauspieler Eric Stehfest und Amani Fancy

und Amani Fancy Männermodel André Hamann und Stina Martini

und Self-Made-Man Jens Hilbert und Sabrina Cappellini

und Moderator und Schauspieler Peer Kusmagk und Kat Rybkowski

und Pop-Sänger Joey Heindle und Ramona Elsener

Zahlreiche Verletzungen vor Folge 1 von "Dancing on Ice" am 15.11.19

Dass es sich bei "Dancing on Ice" um kein entspanntes Format für die Prominenten handelt, dürfte die Verletzungsbilanz noch vor der Auftaktsendung am 15.11.19 zeigen. So zog sich der einstige Dschungelkönig Peer Kusmagk eine starke Prellung sowie eine Bänderdehnung am linken Fuß zu. Unternehmer Jens Hilbert erlitt im Laufe des Trainings einen Ellenbogenbruch sowie eine Rippenprellung, und auch Jenny Elvers fiel erst kurzzeitig wegen einer Entzündung und anschließend wegen eines Rippenbruchs aus.

Vorschau: "Dancing on Ice" am 15.11.19 und 17.11.19 - Zwei Folgen am Auftaktwochenende

Zum Auftaktwochenende von "Dancing on Ice" strahlt Sat.1 nicht nur wie geplant eine, sondern zwei Shows aus. So können sich Zuschauer auf eine zusätzliche Sendung am Sonntag freuen. Alle weiteren Folgen werden wöchentlich, jeweils am Freitagabend um 20.15 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt. (ts)

