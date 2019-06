Daniela Katzenberger denkt über tierischen Nachwuchs nach

Verhandlung am OLG Düsseldorf

Prozess um Gift-Anschlag: "Supergift" an Hamster getestet

Die Polizei platzte in zwei Kölner Hochhauswohnungen mitten in ein Bomben- und Giftlabor. Der erste Terroranschlag in Deutschland mit einem biologischen Kampfstoff wurde anscheinend knapp vereitelt. Nun stehen die beiden mutmaßlichen Verantwortlichen vor Gericht.