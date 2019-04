17.04.2019

Danni Büchner auf Instagram: "Ich bin keine Witwe..."

Im November starb "Kult-Auswanderer" Jens Büchner an Krebs. Für seine Frau Danni ist er immer noch allgegenwärtig. Den Begriff Witwe lehnt sie ab.

Es ist erst wenige Monate her, dass Daniela Büchner, von vielen nur Danni genannt, den Tod ihres Mannes Jens Büchner, der an Krebs gestorben war , verkraften musste. Seitdem kämpft sie sich mit ihren fünf Kindern Tag für Tag zurück in ein Stückchen Normalität.

Danni Büchner: "Die Trauer ist immer da"

Vergangene Woche zeigte sich die 41-Jährige nach längerer Zeit wieder in der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit ihrer Tochter Jada besuchte Danni Büchner das Take-That-Musical "The Band". Dort sagte sie gegenüber der Bild-Zeitung, dass es für sie immer noch nicht leicht sei, den Alltag vernünftig zu meistern: "Die Trauer ist immer da."

Den Begriff "Witwe" mag Danni Büchner nicht, wie sie nun in einem Beitrag auf Instagram zum Ausdruck brachte. Dort postete sie den Spruch: "Ich bin keine Witwe. Ich bin die Ehefrau eines Mannes mit Flügeln."

Passend dazu hat sie ihrem verstorbenen Mann Jens auch ein Tattoo gewidmet. Die 41-Jährige ließ sich eine Feder auf dem Unterarm stechen, die sie ihren Fans auf Instagram präsentierte. "Etwas von dir bleibt immer bei mir", schrieb sie dazu.

Jens und Danni Büchner heirateten 2017

Schon vor einem Monat hatte Danni Büchner bei "Stern TV" offen über ihre Trauer gesprochen. Zuvor hatte sich die Mutter von fünf Kindern kaum zu Wort gemeldet. Zu tief saß wohl der Schmerz.

"Es hängen noch immer seine Hemden im Schlafzimmer, sein angebrochenes Duschgel ist noch da", erzählte Danni Büchner im März im Gespräch mit Nazan Eckes. "In unserem Haus steht alles noch genau so, wie er es verlassen hat. Ich bin noch nicht bereit, irgendwas wegzustellen."

Jens und Danni Büchner, ehemals Karabas, lernten sich auf einem Delmenhorster Stadtfest kennen und lieben. 2016 bekam das Paar Zwillinge. 2017 heirateten Jens und Danni Büchner. (AZ)

