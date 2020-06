vor 1 Min.

"Darüber schmunzelt die Welt: Pannen & Peinlichkeiten" am 16.6.2020

ProSieben versucht es mit einer neuen Rankingshow-Reihe. In "Darüber... die Welt" geht es in verschiedenen Sendungen um verschiedene Schwerpunkte. Die nächste Sendung ist "Darüber schmunzelt die Welt: Pannen & Peinlichkeiten".

Der Sender ProSieben versucht es mit einem neuen Konzept von Ranking-Shows. In der "Darüber... die Welt"-Reihe werden jeden Dienstag verschiedene TV-Momente gezeigt. Am Dienstag, 16.6.2020, kommt die nächste Folge. Diese wird den Namen "Darüber schmunzelt die Welt: Pannen & Peinlichkeiten" tragen. Worum es diesmal geht, lesen Sie in unserer Vorschau.

Darum geht es bei "Darüber schmunzelt die Welt: Pannen & Peinlichkeiten"

In "Darüber schmunzelt die Welt: Pannen und Peinlichkeiten" geht es diesmal um lustige TV-Momente. Manche nennen es Schadenfreude, wenn sich jemand über das Unglück oder Missgeschick, welches anderen zugestoßen ist oder andere ausgelöst haben, köstlich amüsiert.

In der zweiten Folge der "Darüber... die Welt"-Reihe werden zahlreiche peinliche TV-Momente präsentiert, die vor laufender Kamera stattgefunden haben. Diese Szenen können Reaktionen auslösen wie leichtes Schmunzeln, herzhaftes Lachen oder auch Fremdschämen.

Wann kommt "Darüber schmunzelt die Welt: Pannen & Peinlichkeiten"?

Nachdem am Dienstag, 9.6.2020, die erste Folge der "Darüber... die Welt"-Reihe ausgestrahlt wird, folgt am nächsten Dienstag, 16.6.2020, die zweite Folge "Darüber schmunzelt die Welt: Pannen und Peinlichkeiten" auf ProSieben um 20.15 Uhr.

Wer die Ausstrahlung der Sendung im TV verpasst hat, kann ganze Folgen auch im Nachhinein online auf prosieben.de oder über die kostenlose Streamingplattform Joyn in der Wiederholung abrufen. Diese benötigt keine Registrierung und ist jederzeit kostenfrei verfügbar. Um die Werbung abzuschalten, ist es möglich, "Joyn Plus" zu abonnieren, das laut Sender monatlich 6,99 Euro kostet. Wer "Darüber schmunzelt die Welt: Pannen und Peinlichkeiten" auf dem Handy sehen möchte, kann sich die Joyn-App kostenlos für Android und iOS herunterladen. (AZ)

