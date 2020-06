vor 17 Min.

"Darüber staunt die Welt: Die spektakulärsten TV-Momente" heute - Übertragung und Vorschau

"Darüber staunt die Welt: Die spektakulärsten TV-Momente" läuft heute bei ProSieben. Übertragung, Sendetermin und Themen - alle Infos hier in der Vorschau.

"Darüber staunt die Welt: Die spektakulärsten TV-Momente" feiert am heutigen Dienstag Premiere auf ProSieben. Drei Folgen der neuen Ranking-Show mit unterschiedlichen Themenbereichen sind zurzeit geplant. Um was es in Folge 1 geht, lesen Sie hier in der Vorschau. Außerdem erhalten Sie alle Infos rund um Übertragung und Sendetermine der Show.

"Darüber staunt die Welt: Die spektakulärsten TV-Momente": Übertragung und Sendetermine

"Darüber staunt die Welt: Die spektakulärsten TV-Momente" läuft heute am Dienstag, 9. Juni 2020, um 20.15 Uhr bei ProSieben. Am 11. Juni um 23.55 Uhr kommt eine Wiederholung im TV bei ProSieben. Insgesamt werden drei Folgen mit verschiedenen Themen gezeigt. Hier der Überblick:

Folge Titel Datum Uhrzeit Sender 1 "Darüber staunt die Welt: Die spektakulärsten TV-Momente" 09.06.2020, Dienstag 20.15 Uhr ProSieben 2 "Darüber schmunzelt die Welt: Pannen & Peinlichkeiten" 16.06.2020, Dienstag 20.15 Uhr ProSieben 3 "Darüber spricht die Welt: Die unglaublichsten Hingucker" 23.06.2020, Dienstag 20.15 Uhr ProSieben

"Darüber staunt die Welt: Die spektakulärsten TV-Momente": Vorschau auf Folge 1

In Folge 1 der neuen Show auf ProSieben geht es heute um skurrile Momente aus TV-Sendungen rund um den Globus. Mit dabei sind Game-Shows aus Japan, die vielen bereits aus dem Internet durch ihre schrägen Aufgaben bekannt sind. Doch auch fragwürdige Sendungen aus den USA werden am Dienstag bei "Darüber staunt die Welt: Die spektakulärsten TV-Momente" gezeigt. Bei "Labor Games" beispielsweise müssen Frauen während ihrer Geburt Fragen beantworten. Auch besondere Auftritte von "Amerca's Got Talent" werden zu sehen sein. Was sonst noch gezeigt wird, sehen Sie am Dienstag, 9. Juni 2020, um 20.15 Uhr.

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. "

Themen folgen