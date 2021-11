Florian Silbereisens "Adventsfest der 100.000 Lichter": Alle Infos zu Gästen, Sendetermin und Übertragung

Das "Adventsfest der 100.000 Lichter" gibt es heute zu sehen. Holen Sie sich hier alle Infos rund um Gäste, Sendetermin, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und zum Moderator Florian Silbereisen.

Schon seit einigen Jahren gibt es immer in der Vorweihnachtszeit das "Adventsfest der 100.000 Lichter" im deutschen Fernsehen zu sehen. Weihnachtsschmuck, Tannenbäume und Weihnachtslieder sorgen für Weihnachtsstimmung - und das stets mit prominenten Gästen. Den Höhepunkt stellt immer das Eintreffen des Friedenslichtes aus Bethlehem dar.

Wann und wo können Sie Florian Silbereisens "Adventsfest der 100.000 Lichter" sehen? Wir sagen es Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Sendetermin, Gäste, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung sowie zum Moderator Florian Silbereisen für Sie zusammengefasst.

Das "Adventsfest der 100.000 Lichter": Wann ist Sendetermin?

Seit einiger Zeit findet das "Adventsfest der 100.000 Lichter" nun schon statt. So gehört es auch in diesem Jahr zu einem festen Programmpunkt im Ersten. In diesem Jahr ist der Sendetermin auf den heutigen Samstag, 27. November 2021, festgelegt worden. Zur Prime-Time um 20.15 Uhr beginnt die Show in der ARD.

Diese Gäste sind dabei bei Florian Silbereisens "Adventsfest der 100.000 Lichter"

Zwei Schlagersänger, die gerade erst ein neues Weihnachtsalbum auf den Markt gebracht haben, sind mit von der Partie bei Florian Silbereisens "Adventsfest der 100.000 Lichter":

Roland Kaiser

Howard Carpendale

Auch auf einige andere bekannte Gesichter der Schlagermusik werden die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht verzichten müssen. Diese weiteren Gäste sind Teil des Adventsfestes:

Andrea Berg

Andreas Gabalier

No Angels

Daniela Katzenberger und Lukas Cordalis

und Kelly Family

Kai Pflaume

Rolf Zuckowski

Sollten noch weitere Stars hinzukommen, aktualisieren wir die Gästeliste an dieser Stelle.

So sehen Sie das "Adventsfest der 100.000 Lichter" - Übertragung im TV und Stream

Die ARD ist auch in diesem Jahr wieder zuständig für die Übertragung des "Adventsfest der 100.000 Lichter". Um 20.15 Uhr gibt es das Spektakel am Samstag, 27. November 2021, im Free-TV zu sehen.

Über diesen Link kommen Sie zur Seite der ARD, über die Sie sowohl alle Infos zur Sendung, wie auch zum Live-Stream gelangen können.

Gibt es eine Wiederholung des "Adventsfest der 100.000 Lichter"

Eine Wiederholung von Florian Silbereisens "Adventsfest der 100.000 Lichter" lässt sich in der Mediathek sehen.

Florian Silbereisen moderiert das "Adventsfest der 100.000 Lichter" - Alle Infos zum Sänger

Am 4. August 1981 wurde Schlagerstar Florian Silbereisen im niederbayerischen Tiefenbach geboren. Im Jahr 1999 hatte der heute 40-Jährige einen Auftritt bei Carmen Nebel und war seitdem in den verschiedensten TV-Formaten zu sehen, darunter:

seit 2017: "Das Traumschiff", bei dem er Kapitän Max Parger spielt

spielt seit 2019: beim Ableger des Traumschiffs "Kreuzfahrt ins Glück"

ab 2022: Juror bei " Deutschland sucht den Superstar "

Im Laufe seiner Karriere hat Florian Silbereisen auch bereits die ein oder andere Auszeichnung erhalten. Hier ein Auszug:

2004: Brisant Brilliant als Shooting Star des Jahres

2004: Goldene Henne der Zeitschrift Superillu

der Zeitschrift Superillu 2006: Schlagerstar

2007: Superkrone der Volksmusik

2016: Bambi in der Kategorie Fernsehen

2020: Goldene Henne in der Kategorie Musik

in der Kategorie Musik sowie mehrfach den smago! Award

