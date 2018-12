10:49 Uhr

"Das Boot": Übertragung im TV und Live-Stream

Seit dem 23. November ist die Serie "Das Boot" auf Sky zu sehen. Hier finden Sie einen Überblick zu Schauspielern, Handlung und Übertragung im TV oder Live-Stream.

Von Mareike Keiper

Ein hektisches Sonarpiepsen, rotes Licht, die Enge der U 96 und dazwischen Jürgen Prochnow als Kommandant, der Anweisungen brüllt. Diese Bilder hat die ältere Generation noch gut vor Augen, denn der Film "Das Boot" von Regisseur Wolfgang Petersen zog 1981 viele von ihnen ins Kino. Unter demselben Titel sticht jetzt wieder ein U-Boot in See, dieses Mal aber im Serienformat.

Hintergrund der Serie: Wovon handelt "Das Boot"?

Die Handlung ist angelehnt an die Buchvorlage von Lothar-Günther Buchheim und den preisgekrönten Film, spielt aber neun Monate danach. Das junge 40-köpfige Team an Bord der U 612 wird 1942 auf eine Mission in feindliches Gebiet geschickt und hat schon bald mit den beengten Bedingungen, zwischenmenschlichen Problemen und der mentalen Belastung zu kämpfen. Parallel wird Simone Strassers (Vicky Krieps) Loyalität zu Deutschland in der südfranzösischen Stadt La Rochelle, in der sich Widerstand gegen die deutsche Besatzung regt, auf die Probe gestellt.

"Das Boot": Übertragung im TV und Stream

Die acht Folgen der ersten Staffel hat Sky produziert, dort werden sie auch im TV oder im Live-Stream zu sehen sein. Über 100 Länder haben die Serie, die auch internationalen Standards gerecht werden soll, bereits gekauft. Das Budget für "Das Boot" liegt bei 26,5 Millionen Euro, übrigens ähnlich viel wie beim Film aus den 80er-Jahren: Der kostete damals 25 Millionen D-Mark, was wegen der Inflation heutzutage etwa der gleichen Summe entspricht.

Start-Termin: Wann hieß es "Leinen los!" für "Das Boot"?

"Das Boot" ist bereits auf dem offenen Meer: Seit dem 23. November ist die Serie zu sehen.

Genauere Eindrücke zur Serie liefert dieser Trailer:

