"Das Boot", Staffel 1: TV-Termin, Handlung, Folgen, Schauspieler, Trailer

ZDFneo bringt demnächst Staffel 1 der Event-Serie "Das Boot" ins TV. Wir informieren Sie hier über die Termine, die Folgen, die Handlung und die Besetzung. Am Schluss finden Sie einen Trailer.

"Das Boot" ist eine neue Serie, die vom Erfolg des deutschen Blockbuster "Das Boot" von 1981 profitieren möchte. Damals ging es um die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Lothar-Günther Buchheim unter der Regie von Wolfgang Petersen.

Die aktuelle Staffel 1 basiert ebenfalls auf literarischen Vorlagen von Buchheim - "Das Boot" und dessen Fortsetzung "Die Festung". Hier finden Sie die Termine der Ausstrahlung im TV, die Handlung und die Besetzung. Am Schluss können Sie sich einen Trailer ansehen.

Datum: Zu welchem TV-Termin läuft Staffel 1 von "Das Boot"?

ZDFneo hat den Start der Serie für Dienstag, 14. April 2020 , angekündigt. Die Übertragung der Folgen 1 und 2 läuft ab 20.15 Uhr.

Der Sendeplan im Überblick:

14.04.2020, 20.15 Uhr

Folge 1 "Neue Wege"

Folge 2 "Geheime Missionen"

15.04.2020, 20.15 Uhr

Folge 3 "Verluste"

Folge 4 "Zweifel"

Folge 5 "Loyalität"

16.04.2020, 20.15 Uhr

Folge 6 "Gegen die Zeit"

Folge 7 "Verdammt"

Folge 8 "Abrechnung"

"Das Boot": Worum geht es bei der Handlung von Staffel 1?

Die Serie beginnt ein Jahr nach den Ereignissen in Wolfgang Petersens Film "Das Boot" im Herbst des Jahres 1942. Sie erzählt die Geschichte einer jungen U-Boot-Besatzung, die an Bord von U 612 auf eine gefährliche Mission in feindliche Gewässer geschickt wird. Auch das Aufkeimen von Widerstand in der französischen Hafenstadt La Rochelle ist ein Thema.

Welche Schauspieler sind im Cast von "Das Boot"?

Vicky Krieps : Simone Strasser

: Tom Wlaschiha : Hagen Forster, Kriminalrat

: Forster, Kriminalrat Thierry Frémont : Inspektor Pierre Duval

: Inspektor Rick Okon : Klaus Hoffmann , Kapitänleutnant

: , Kapitänleutnant August Wittgenstein : Karl Tennstedt , Oberleutnant zur See (1. Wachoffizier)

: , Oberleutnant zur See (1. Wachoffizier) Leonard Scheicher : Frank Strasser , Oberfunkmaat

: Frank , Oberfunkmaat Franz Dinda : Robert Ehrenberg , Oberleutnant zur See (Leitender Ingenieur)

: , Oberleutnant zur See (Leitender Ingenieur) Fleur Geffrier: Margot Bostal

Stefan Konarske : Ulrich Wrangel, Korvettenkapitän

: Ulrich Wrangel, Korvettenkapitän Olivier Chantreau : Émile Charpentier

: Rainer Bock : Gluck, Fregattenkapitän

: Gluck, Fregattenkapitän Klaus Steinbacher : Josef Wolf , Obermechanikermaat

: , Obermechanikermaat Pit Bukowski : Pips Lüders, Dieselmaat

: Pips Lüders, Dieselmaat Lizzy Caplan : Carla Monroe

: Robert Stadlober : Hinrich Laudrup , Smut

: , Smut Philip Birnstiel: Benno Schiller , Leutnant zur See (2. Wachoffizier)

, Leutnant zur See (2. Wachoffizier) Ben Münchow : Lutz Ritzenhoff

: Joachim Foerster : Ralf Grothe

: Julius Feldmeier : Eugen Strelitz , Obersteuermann

: , Obersteuermann Vincent Kartheiser : Samuel Greenwood

: Leonard Kunz : Gunther Maas

: Leon Blaschke : Thorsten Hecker

: Marvin Linke : Peter Kraushaar

: Rafael Gareisen: Max von Haber

von Haber Wolfgang Rauh : Matthias Loidl

: Max Schimmelpfennig : Wilhelm Müller

: Clara Ponsot : Natalie

: Natalie Héléne Seuzaret: Jacqueline Rossignol

Jéremie Covillault: Dr. Morton

Tobias Schenke: Heuser

Florian Brückner : Klaus Brehm

: Camille De Leu: Josefs Prostituierte

Olivier Claverie : Geistlicher

: Geistlicher Felix Kreutzer : Widersacher

: Widersacher Daniel Gawlowski : Radiosprecher

: Radiosprecher Markus von Lingen : Anklagevertreter

"Das Boot", Staffel 1: Der Trailer

