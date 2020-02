10:36 Uhr

"Das Boot", Staffel 2: Start, Folgen, Besetzung - Trailer und Infos

Tom Wlaschiha spielt in auch in Staffel 2 von "Das Boot" den Gestapo-Chef Forster. Hier gibt es einen Überblick zu Start, Besetzung, Handlung und Übertragung im TV oder Live-Stream.

Zu Staffel 2 der Serie "Das Boot" gibt es nun einen Start-Termin und einen Trailer. Wir informieren auch rund um Besetzung im Cast, Handlung und Übertragung im TV und Stream.

Die Serie "Das Boot" wird mit Staffel 2 auf Sky weitererzählt. Mittlerweile gibt es auch einen Start-Termin und einen Trailer.

Die Macher der Serie haben bekannte TV-Gesichter angeheuert. So spielt Clemens Schick ("Kidnapping Stella") den neuen U-Boot-Kommandant Johannes von Reinhartz. Außerdem heuern Ulrich Matthes ("2015") und Sebastian Hülk ("Lotte Jäger") auf dem U-Boot an. In der zweiten Staffel von "Das Boot" wird zudem Thomas Kretschmann als dubioser New Yorker Anwalt Berger zu sehen sein. Und Michael McElhatton verstärkt den internationalen Cast. Der irische Schauspieler ist aus " Game of Thrones" bekannt, dort hatte er den brutalen Lord Roose Bolton verkörpert.

Hier finden Sie einen Überblick zu Start, Besetzung, Trailer. Handlung und Übertragung im TV oder Live-Stream.

"Das Boot", Staffel 2: Start-Termin bekannt

Staffel 2 von "Das Boot" geht erst im nächsten Jahr auf Hohe See: Wie Sky angekündigt hat, ist der Start am 24. April 2020. Dann werden immer freitags um 20.15 Uhr Doppelfolgen gezeigt.

Die neue Staffel ist seit Mitte September nach 104 Drehtagen im Kasten. Die Regie führten wieder Matthias Glaser ("Blochin: Das letzte Kapitel") und Rick Ostermann ("Ostrfriesenblut").

Besetzung: Schauspieler im Cast von "Das Boot"

Die Handlung von "Das Boot" ist angelehnt an die Buchvorlage von Lothar-Günther Buchheim und den preisgekrönten Film "Das Boot" von 1981 .

Staffel 2 beginnt im Dezember 1942. Der sehr erfahrene U-Boot-Kommandant Johannes von Reinhartz (Clemens Schick) erhält den Auftrag, mit der U-822 drei Saboteure an der US-Ostküste abzusetzen. Als seine Loyalität in Frage gestellt wird, wird U-612 unter dem Kommando von Korvettenkapitän Wrangel (Stefan Konarske) zu seiner Verfolgung entsendet.

Dem sicheren Tod auf dem Atlantik entflohen, kommt der ehemalige Kommandant der U-612, Kaleun Klaus Hoffmann (Rick Okon) in New York an. Bei Sam Greenwood (Vincent Kartheiser), der Hoffmann sein Leben verdankt, findet er Unterschlupf und lernt den zwielichtigen deutschstämmigen Anwalt Berger (Thomas Kretschmann) kennen. Kann er ihm die Rückkehr nach Deutschland ermöglichen?

In La Rochelle ist Simone (Vicky Krieps) weiterhin im Widerstand aktiv und wird wie ihre Mitbewohnerin Margot (Fleur Geffrier) von Gestapochef Forster (Tom Wlaschiha) verdächtigt, einer jüdischen Familie bei ihrer Flucht zu helfen.

Trailer zu Staffel 2 von "Das Boot"

Hier sehen Sie den Trailer zur neuen Staffel:

Serie "Das Boot": Staffel 2 im TV und Stream sehen

Die acht Folgen der zweiten Staffel werden wieder von Sky produziert, dort werden sie auch im TV oder im Live-Stream zu sehen sein: Die neue Staffel läuft ab dem 24. April immer freitags ab 20.15 Uhr auf Sky 1 HD.

Die erste Staffel der Serie war ein weltweiter Erfolg. Über 100 Länder haben die Serie bereits gekauft. Das Budget für "Das Boot" lag in der ersten Staffel bei 26,5 Millionen Euro, übrigens ähnlich viel wie beim Film aus den 80er-Jahren: Der kostete damals 25 Millionen D-Mark, was wegen der Inflation heutzutage etwa der gleichen Summe entspricht. Das Budget für Staffel 2 dürfte sich aufgrund des Erfolgs vergrößert haben. (AZ)

