"Das Ding des Jahres" 2019: Wer gewinnt das Finale heute?

Heute geht "Das Ding des Jahres" 2019 zu Ende. Im Finale bei Pro7 werden die Zuschauer unter sechs innovativen Produkten das "Das Ding des Jahres" auswählen.

Heute Abend, am 26. März, findet das Finale von "Das Ding des Jahres" 2019 statt. Im Gegensatz zur vorherigen Staffel wird das Finale live übertragen. Ein weitere Neuerung von "Das Ding des Jahres" 2019 ist, dass sich noch einmal sechs neue Erfinder in drei Duellen dem Urteil des Publikums stellen werden. Der Publikumsliebling stößt dann zu den fünf Finalisten dazu, bevor ganz Deutschland per Voting entscheiden kann, was "Das Ding des Jahres" 2019 ist.

Die Jury sieht diese Neuerung sehr positiv. Jurymitglied Lea-Sophie Cramer: "Ich freue mich schon sehr auf die neuen Erfindungen. Ich denke, dass sie die Sendung auffrischen werden." Auch Juror Hans-Jürgen Moog freut sich auf einen spannenden Abend. "Ich bin aber auch sehr gespannt auf die neuen Erfindungen im Finale und ob diese das Potential zum Sieger haben", wird der Chef-Einkäufer von Rewe von ProSieben zitiert.

Das sind die Produkte im Finale von "Das Ding des Jahres" 2019

Bei den bereits feststehenden Finalisten handelt sich um die aufklappbare Silikonbackform "WUNDERFORM", die Rollstuhl-Anhängerkupplung "Rollikup", ein Überkochschutz für alle Töpfe namens "Kochblume", der Fahrradschlauch "GAADI" mit zwei Enden und "TreGo", ein nachrüstbarer Lastenrad-Vorbau für jedes Fahrrad.

Bei der Jury stehen die Produkte "Rollikup" und "GAADI" hoch im Kurs. Zwar liegt die Entscheidung beim Zuschauer und nicht den Juroren, doch "Rollikup" kann sich Hoffnungen auf den Sieg machen. Schließlich soll "Das Ding des Jahres" revolutionären Charakter haben, welchen beispielsweise die "Kochblume" eher weniger mitbringt. Der "Rollikup" hingegen schon. So waren die Juroren sehr überrascht, dass es bislang diese Lösung für Rollstuhlfahrer nicht gegeben hat. "Für viele Rollstuhlfahrer kann Rollikup eine echte Erleichterung im Alltag sein. Daher aus meiner Sicht eine wunderbare Erfindung", so Juror Moog.

Der Gewinner erhält 100.000 Euro Preisgeld. Doch schon jetzt gehen bereits einige Produkte aus der Sendung als Sieger hervor, da ihr TV-Auftritt sie bereits auf Händler und Kunden aufmerksam gemacht hat. So bietet der Lebensmittelhändler Rewe bereits einige Produkte der Sendung an.

"Das Ding des Jahres" 2019: Diese Produkte können sich noch für das Finale qualifizieren

Im Finale können sich sechs weitere, neue Produkte für das Finale qualifizieren. Die potentiellen Finalisten sind:

ein smarter Stress-Controller

ein Smartphone-Airbag

ein Sicherheitsschloss für Brotaufstriche

ein Luftentfeuchter für die Dusche

ein Streichwurst-Verschluss

ein beleuchteter Felgenaufsatz

Das Finale von "Das Ding des Jahres" ist heute Abend, um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen. (AZ)

