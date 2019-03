vor 53 Min.

"Das Ding des Jahres", Folge 3 heute: Welche Erfindung kann überzeugen?

Auch in Folge 3 von "Das Ding des Jahres" stellen Erfinder ihre außergewöhnlichen Produkte vor und hoffen, das Publikum von sich überzeugen zu können.

Bereits seit dem 19. Februar 2019 wird in der ProSieben-Sendung "Das Ding des Jahres" wieder nach der ausgefallensten Erfindung gesucht. Tüftler jeden Alters bekommen die Chance, der Jury und dem Publikum ihre Erfindungen zu präsentieren und sie von dessen Nützlichkeit zu überzeugen. Das beste Produkt, wird mit einem Preisgeld von 100.000 Euro belohnt.

"Das Ding des Jahres": In Folge 3 treten Produkte in Duellen gegeneinander an

Anders als in der letzten Staffel, stellen nun zehn Erfinder ihre Produkte vor und treten in Duellen gegeneinander an. Die Erfindungen sind dabei sehr ähnlich, was den direkten Vergleich für die Jury und das Publikum erleichtert. Auch wenn die Jury, bestehend aus Moderator Joko Winterscheidt, Model Lena Gerke, Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer und Rewe-Einkaufs-Chef Hans-Jürgen Moog, keinen direkten Einfluss auf den Duellsieg hat, steht sie dem Publikum beratend zur Seite und prüft die Produkte auf Herz und Nieren.

Joko Winterscheidt legt dabei auf eine Sache wert: "Ich möchte das Gefühl haben, das ist geil, das braucht man. Oder das ist Quatsch, aber trotzdem irgendwie cool. Wenn man mich im ersten Moment begeistert, hat man bei mir schon gewonnen. Aber am Ende entscheidet das Publikum."

"Das Ding des Jahres", Folge 3: Welche Erfindung sichert sich den Einzug ins Finale?

In der heutigen Folge von "Das Ding des Jahres" präsentieren die Erfinder wieder allerhand praktische, aber auch verrückte Ideen, mit denen sie die 100.000 Euro Siegprämie gewinnen möchten. Utensilien zum Umbau eines Fahrrads zum Lastenrad, eine veränderbare Handtasche oder eine Tragehilfe für Getränke - In Folge 3 von "Das Ding des Jahres" werden Produkte für verschiedenste Alltagssituationen präsentiert.

Ein Erfinder aus Dietenheim stellt bei "Das Ding des Jahres" Rundum-Spiegel vor

Auch ein Erfinder aus Dietenheim stellt in der heutigen Folge 3 seine Erfindung vor. Der 60-jährige Unternehmer Rolf Gramm möchte mit einem Spiegel überzeugen, in dem man sich nicht nur von vorn, sondern auch von hinten betrachten kann. Dies soll mittels einer kleinen Kamera und einem Bildschirm möglich sein.

Welche Erfindung das Publikum am meisten überzeugt und den Einzug ins Finale schafft, sehen Zuschauer heute Abend, um 20.15 Uhr auf ProSieben. (AZ)

