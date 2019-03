vor 56 Min.

"Das Ding des Jahres", Folge 4 heute: Welche Erfindung schafft es ins Finale?

"Das Ding des Jahres" auf ProSieben geht heute in die nächste Runde. Welches ausgefallene neue Produkt schafft es aus Folge 4 ins Finale?

Auch in der zweiten Staffel der ProSieben-Sendung "Das Ding des Jahres" dreht sich alles um ausgefallene Erfindungen. Wer Jury und Publikum von seinem Produkt überzeugen kann, wird mit einem Preisgeld von 100.000 Euro belohnt.

"Das Ding des Jahres", Folge 4: Produkt-Duelle entscheiden über Finalteilnehmer

Um dem Sieg bei "Das Ding des Jahres" ein Stück näher zu kommen, müssen sich die Erfinder in der ersten Runde einem Duell stellen. Hier treten zwei Produkte im direkten Vergleich gegeneinander an, nur eines schafft es in die Auswahlrunde für die Finalshow.

Die Entscheidung trifft einzig und allein das Publikum, welches dabei jedoch von der Jury, bestehend aus Moderator Joko Winterscheidt, Model Lena Gerke, Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer und Rewe-Einkaufs-Chef Hans-Jürgen Moog tatkräftig unterstützt wird. Sie fühlt den Erfindern auf den Zahn und prüft die Produkte.

Lena Gerke sagt dem Sender ProSieben, sie sei manchmal ganz froh über die Tatsache, nicht entscheiden zu müssen: "Wir sind eigentlich mehr der verlängerte Arm des Publikums, der stellvertretend die Dinge testet, ausprobiert und prüft, ob sie wirklich so funktionieren wie die Erfinder erzählen."

Das sind die Produkte in Folge 4 von "Das Ding des Jahres" auf ProSieben

„JawLax“ - Speziell geformte Wärmepads, die auf die Kiefermuskulatur ausgerichtet sind

„Kochblume“ - Ein Überkoch- und Spritzschutz für Töpfe und Pfannen

„Rollschleifer“ -Ein Schleifgerät für Messer

„FocusCap“ - Eine Mütze mit „Scheuklappen“, um sich im Großraumbüro zu konzentrieren

„Sonnen-Ex“ - Sonnenblende, die einhändig während der Fahrt befestigt werden kann

„SnoKick“ - Ein Zusatzgerät für die Schneeschaufel

„metamo“ - Ein Bollerwagen mit Grill-, Tisch-, Liege- und Schwerlastmodul

„PFM - Papier-Falt-Maschine“ - Eine Maschine, die 120 Papierflieger pro Minute faltet und verschießt

„Hand Assisted Bike“ - Ein Fahrrad mit Hand- und Fußantrieb

„Pantera“ - Ein Ganzkörper-Fitnessgerät, das die Muskeln trainiert und massiert

Welches Produkt das Publikum in Folge 4 von "Das Ding des Jahres" am meisten überzeugen kann und sich einen Platz im Finale sichert, sehen Zuschauer heute Abend um 20.15 Uhr auf ProSieben. (AZ)

