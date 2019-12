vor 41 Min.

Das Dschungelcamp 2020: Sendetermine und Start

Im Januar 2020 startet eine neue Staffel von "Das Dschungelcamp" im TV. Alle Infos rund um die Sendetermine der RTL-Show finden Sie hier in unserer Übersicht.

Sendetermine zum Dschungelcamp 2020: Im Januar zeigt RTL eine neue Staffel der Realityshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". In der Sendung ziehen 12 Promis in den australischen Dschungel, um dort in Spielen und Challenges ihr Können unter Beweis zu stellen.

Folge für Folge müssen die Zuschauer entscheiden, welcher Kandidat das Camp verlassen muss. Der Promi, der als Letztes übrig bleibt, darf sich "Dschungelkönig nennen" und kassiert zusätzlich eine Siegprämie.

Wann läuft die nächste Dschungelcamp-Folge? Hier gibt es die Infos:

Das Dschungelcamp 2020: Start- und Sendetermine von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"

Nun ist klar, wann die zwölf Kandidaten ins "Dschungelcamp" 2020 ziehen: RTL hat den Freitag, 10. Januar 2020, als Start-Termin bekanntgegeben. De Folgen laufen dann wie gewohnt über zwei Wochen lang täglich. Das Finale ist für den 25. Januar angesetzt. Am 26. Januar kommen die "Dschungelcamp"-Kandidaten 2020 dann noch einmal bei "Das große Wiedersehen" zusammen.

Hier präsentieren wir Ihnen die Sendetermine von "Das Dschungelcamp" in der Übersicht:

Freitag, 10. Januar 2020 (21.15 Uhr) Folge 1 (Start) Samstag, 11. Januar (22.15 Uhr) Folge 2 Sonntag, 12. Januar (22.15 Uhr) Folge 3 Montag, 13. Januar (22.15 Uhr) Folge 4 Dienstag, 14. Januar (22.15 Uhr) Folge 5 Mittwoch, 15. Januar (22.15 Uhr) Folge 6 Donnerstag, 16. Januar (22.15 Uhr) Folge 7 Freitag, 17. Januar (22.15 Uhr) Folge 8 Samstag, 18. Januar (22.15 Uhr) Folge 9 Sonntag, 19. Januar (22.15 Uhr) Folge 10 Montag, 20. Januar (22.15 Uhr) Folge 11 Dienstag, 21. Januar (22.15 Uhr) Folge 12 Mittwoch, 22. Januar (22.15 Uhr) Folge 13 Donnerstag, 23. Januar (22.15 Uhr) Folge 14 Freitag, 24. Januar (22.15 Uhr) Folge 15 Samstag, 25. Januar (22.15 Uhr) Folge 16 (Finale) Sonntag, 26. Januar (20.15 Uhr) Folge 17 ("Das große Wiedersehen")

Sendetermine: "Das Dschungelcamp" 2020 auf RTL

Parallel zur TV-Ausstrahlung wird "Das Dschungelcamp" 2020 wie gewohnt auch online im Stream bei TV NOW zu sehen sein. Dort können Sie die Folgen direkt nach der Erstausstrahlung im TV sehen. Für einen kurzen Zeitraum können Sie die Folgen nach der Ausstrahlung kostenlos und ohne Abo abrufen.

Um die Show direkt online im Live-Stream zu erleben, muss allerdings ein Abo abgeschlossen werden. Dieses kann zunächst als Probemonat getestet werden. Danach kostet TV NOW 4,99 Euro im Monat, laut Anbieter ist das Abonnement monatlich kündbar.

Mehr Infos:

