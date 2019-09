vor 20 Min.

Das Dschungelcamp 2020 live im TV und Stream sehen

Das Dschungelcamp 2020 startet im Januar, denn es heißt wieder: "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream: hier.

Weitere Infos zu Sendeterminen und Kandidaten des Dschungelcamps 2020 gibt es hier

Über das Dschungelcamp 2020 war zuletzt in den Medien diskutiert worden, da zurzeit Buschfeuer im Osten Australiens wüten. RTL gab nun jedoch Entwarnung: Die neue Staffel von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" sei laut eines RTL-Sprechers nicht in Gefahr. Für die britische Version der Sendung sind die Brände allerdings kritisch, da die Staffel dort bereits im November beginnt.

Am Ablauf der Sendung hat sich gegenüber den Vorjahren nichts geändert. Wieder ziehen diverse "Promis" in den australischen Dschungel und müssen dort verschiedene Aufgaben und Challenges bewältigen und darüber hinaus auch noch mit ihren Mitbewohnern auskommen. Die vergangenen Staffeln haben gezeigt, dass vor allem die anderen Camp-Bewohner die Nerven der Stars auf die Probe stellen. Mehr zur Übertragung der nächsten Staffel von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" erfahren Sie hier.

Dschungelcamp 2020: Übertragung live im TV und Stream

Wie in jedem Jahr wird auch 2020 das Dschungelcamp wieder von RTL übertragen. Wer die Sendung also live erleben möchte, muss ab Mitte Januar nächsten Jahres einfach abends RTL einschalten und kann dann die Stars des Camps beobachten. Außerdem steht auch ein Live-Stream für den PC/Mac oder auch auf dem Smartphone zur Verfügung.

RTL bietet dazu die Plattform TVNOW an, auf der man alle Inhalte von RTL und anderen Sendern der Mediengruppe wie Vox und RTL II live im Stream verfolgen kann. Wer "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" live im Stream sehen möchte, kann das hier auf dieser Seite. Dazu muss man jedoch über einen Premium-Account bei TVNOW verfügen, der einen Monat lang kostenfrei getestet werden kann. Nach der Testphase fallen 4,99 Euro pro Monat an.

TV und im Live-Stream online - Dschungelcamp 2020 in der Wiederholung sehen

Neben dem Live-Stream bietet TVNOW auch fast alle Serien und Sendungen von RTL und Co. auf Abruf im Stream an. Wer sich die Folgen also nach der Ausstrahlung noch einmal ansehen möchte oder eine der Episoden verpasst hat, findet sie hier auf dieser Seite. Premium-Nutzer können dort auch alle Folgen der bisherigen Staffeln ansehen.

Wann genau das Dschungelcamp 2020 startet ist derzeit noch nicht bekannt. Wir werden Sie darüber informieren, sobald RTL den Start-Termin bekannt gibt. (AZ)

