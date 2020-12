vor 32 Min.

"Das Duell um die Welt" 2020: Vorschau zu Staffel 3, Folge 2 - Hat Fabian Hambüchen Höhenangst?

Beim "Duell um die Welt" kommt Fabian Hambüchen an seine Grenzen. Hier in der Vorschau zu Folge 2 lesen Sie alle Infos zur heutigen Folge am 5.12.20.

"Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" läuft heute mit Folge 21 live im TV und Stream. Welche Aufgaben müssen die Promis heute am 5.12.20 meistern? Hier die Vorschau.

Beim "Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" reisen Promis an Stelle der beiden Entertainer um die Welt, um harte Aufgaben zu meistern. Am Ende der Sendung wird dann der Gewinner gekürt. Derzeit liegt Team Klaas mit zwei Punkten vorne: Es steht 9:11. Kann Team Joko heute aufholen? Lesen Sie hier alle Infos in der Vorschau zu Folge 21.

"Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" live im TV: Sendetermin und Vorschau zu Folge 21

Folge 2 der neuen Staffel läuft heute am 5.12.2020 um 20.15 Uhr bei ProSieben. Falls Sie zu dem Zeitpunkt keine Zeit haben, können Sie sich die Folge entweder bei Joyn, oder auf der ProSieben-Internetseite als Stream ansehen.

"Duell um die Welt" am 5.12.20: Welche Promis treten für Team Joko und Team Klaas an?

Team Joko: Thorsten Legat , Axel Stein

, Team Klaas: Fabian Hambüchen , Vanessa Mai

Diese Aufgaben stehen den Promis bevor:

Thorsten Legat nimmt bei der Schellenweltmeisterschaft in Russland teil.

nimmt bei der Schellenweltmeisterschaft in teil. Axel Stein soll die kleinste Aufgabe der Welt in Liechtenstein meistern.

soll die kleinste Aufgabe der Welt in meistern. Vanessa Mai soll das Tanzbein mit einem Pottwal in Norwegen schwingen.

soll das Tanzbein mit einem Pottwal in schwingen. Fabian Hambüchen soll eine Kür in schwindelerregender Höhe in den Schweizer Alpen vorführen.

Vorschau zu "Duell um die Welt": Staffel 3, Episode 2 am 5.12.20

Wieder haben Joko und Klaas tief in Trickkiste gegriffen und keine Mühen gescheut, um ihren Teammitgliedern das Leben schwer zu machen. Für die Challenge in Folge 2 reist Fabian Hambüchen in die Schweizer Alpen. An einem Kran 200 Meter über einem Stausee hängend, soll er sein Können als ehemaliger Kunstturner beweisen. Wie auf dem Foto ersichtlich, kommt er dabei an seine Grenzen: "Ich habe richtig Panik geschoben und ich habe komplett das Vertrauen in mich verloren", sagte er nach dem Erlebnis.

Auch Axel Stein muss mentale Stärke beweisen: Als einer der "kleinsten Schauspieler Deutschlands", wie ihn Klaas bezeichnet, wurde die Aufgabe perfekt auf ihn zugeschnitten. Für ihn geht es in das kleinste Land der Welt: Liechtenstein. Dabei muss er in einem Miniatur-Auto zu seinem Ziel fahren. Was genau ihn erwartet, wird allerdings erst heute Abend bekannt.

Beim Studiospiel durften die Zuschauer Abstimmen mit welchen Gegenstand im Fußball-Duell gespielt werden muss. Ein Tischtennisball, Medizinball oder eine Bowlingkugel standen zur Auswahl.

