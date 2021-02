vor 33 Min.

Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas: Vorschau zur Sendung heute

Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt kämpfen in "Das Duell um die Welt" um den Sieg. Alle Infos hier in der Vorschau.

Heute sind Joko und Klaas wieder im TV zu sehen bei "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas". Alle Infos zur Sendung bekommen Sie hier in der Vorschau.

Von Monique Neubauer

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf schicken ihre Teams mit neuen Herausforderungen auf Reisen. In einer neuen Folge von "Das Duell um die Welt" auf ProSieben kämpfen die beiden wieder um den Weltmeister-Titel der Show. Kann Joko Winterscheidt in diesem Duell seinen dritten Weltmeister-Sieg in Folge einheimsen? Alle Infos bekommen Sie hier in der Vorschau.

Sendetermin "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas": Vorschau auf den 26.2.21

"Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" ist heute, am 26.2.21, um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen. Außerdem kann man die Sendung dann auch beim Streamingdienst Joyn anschauen.

"Das Duell um die Welt" - Die Teams von Joko und Klaas

Für Team Joko gehen unter anderem folgende Promis an den Start. ProSieben hat außerdem schon erste Tipps zu den einzelnen Aufgaben gegeben, die wie folgt lauten:

Model Stefanie Giesinger muss in der Schweiz ein Duell mit anziehender Wirkung bestreiten.

muss in der ein Duell mit anziehender Wirkung bestreiten. Sänger Bosse wird auf einen besonderen " USA "-Trip geschickt, um ein neues Musikvideo zu drehen.

Für Team Klaas reisen unter anderem folgende Kandidaten um die Welt:

Moderator Jan Köppen geht nach Polen, um sich für "Das Duell um die Welt" in einem See versenken zu lassen.

geht nach Polen, um sich für "Das Duell um die Welt" in einem See versenken zu lassen. Autor Micky Beisenherz soll einen Ausflug nach Lettland unternehmen, um sich dort von Joko mit einer geschmäcklerischen Herausforderung konfrontieren zu lassen.

Welches Team kann in den Extremsituationen bestehen? Die endgültige Entscheidung über die Länderpunkte und den Sieg tragen Joko und Klaas direkt im Studio aus.

Die bisherigen Siege von "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas"

"Das Duell um die Welt" ist momentan mit Staffel 8 zu sehen. Schafft Joko Winterscheidt es, seinen dritten Titel in Folge zu holen und damit sein Triple perfekt zu machen? Dann würde er mit Klaas Heufer-Umlauf gleich ziehen, was die Gesamtgewinne aller Weltmeistertitel angeht. In Staffel 7 konnte Klaas das Titel-Triple holen.

Nimmt man alle vorangegangenen sieben Staffeln von "Das Duell um die Welt" sowie die beiden ersten Folgen von Staffel 8, liegt Klaas noch mit 11:10 Titelgewinnen vor Joko. Sollte Joko nun in dieser Staffel bereits seine dritte Weltmeisterschaft feiern, bedeutet dies ein Unentschieden in der Gesamtwertung.

