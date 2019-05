21:24 Uhr

Das Ende für die Lochis: Wenn Teenie-Stars erwachsen werden

Die Zwillinge Heiko und Roman Lochmann zählen zu den bekanntesten Internet-Stars Deutschlands. Jetzt haben sie das Ende ihrer Youtube-Karriere verkündet.

Von Julian Agardi

Erwachsen werden kann ziemlich grausam sein. Vor allem dann, wenn jeder Pickel und jeder unvorteilhafte Wachstumsschub von einer Kamera festgehalten und für immer im Internet gespeichert wird. Heiko und Roman Lochmann haben es nicht anders gewollt. 2011 gründeten die Zwillinge ihren eigenen Kanal auf Youtube und nannten ihn „Die Lochis“. „Das fanden wir damals ziemlich witzig. Aber wir waren ja auch elf Jahre alt“, sagt Roman Lochmann heute. Die Gelegenheit, den Kanal noch einmal umzubenennen, ist verstrichen. Längst ist der Name zur wertvollen Marke für die beiden Brüder geworden, die heute ihren 20. Geburtstag feiern.

In knapp acht Jahren haben sie 638 Videos veröffentlicht

Heiko und Roman Lochmann gehören zu den erfolgreichsten Internet-Stars Deutschlands. Mehr als 2,6 Millionen Abonnenten hat ihr Kanal, über 900 Millionen Mal wurde ihre Seite angeklickt. In knapp acht Jahren haben die beiden 638 Videos veröffentlicht: ob selbst komponierte Lieder, Parodien von Hits oder Telefonstreiche. Die Geschwister ziehen mit ihren Clips zahlreiche junge, noch in der Pubertät steckende Zuschauer an. Und sie präsentieren sich bewusst nah am Publikum. Auf dem Sofa sitzend beantworten sie regelmäßig Fragen, die ihnen Fans zuvor auf Twitter gestellt haben. Die Brüder aus Südhessen sind zwei dieser neuartigen Stars, die oft als Youtube-Phänomen bezeichnet werden.

Ihre Geste ist nicht die des Alternativen. Vom Mainstream wollen sie sich nicht absetzen. Ihr Ziel ist das Populäre. Sie nutzen das bereits Erfolgreiche als Material, um es neu aufzubereiten. Wenn ein Thema in den Medien groß genug geworden ist, springen sie auf. Das Aufgreifen von Moden garantiert mehr Aufmerksamkeit als neu Erfundenes, lautet ihr Credo. Und Aufmerksamkeit bringt Zuschauer. Zuschauer bringen Klicks und Likes – die wichtigste Währung im Netz. Für ihre Fans sind die Lochis, denen eine Karriere vom heimischen Kinderzimmer aus gelang, echte Stars.

Die Brüder wollen sich künftig auf ihre Gesangskarriere konzentrieren

Umso schockierter waren viele von ihnen, als die Zwillinge am Samstag das Ende ihrer Youtube-Karriere bekanntgaben. Die Zeit sei gekommen, um sich auf neue Projekte zu konzentrieren, erklärt Roman Lochmann in einem vierzehnminütigen Video, das gleichzeitig das letzte auf dem Kanal sein soll. „Wir schließen das Kapitel ’Die Lochis’, aber nicht das ganze Buch“, ergänzt Heiko – und meint damit, dass er und sein Bruder sich künftig der eigenen Gesangskarriere widmen wollen.

Parallel zu ihrem Youtube-Dasein haben die Geschwister nicht nur ihr Fachabitur gemacht, sondern auch zwei Musik-Alben rausgebracht. Das Debüt-Album „Zwilling“ aus dem Jahr 2016 erreichte Goldstatus. Im September kommt mit „Kapitel X“ ein weiteres auf den Markt. Die Lochis haben es geschafft, ihren Erfolg von Youtube in riesige Konzerthallen zu transportieren. Sie wollen ihre Anhänger künftig nur noch auf den großen Bühnen begeistern und nicht mehr mit Quatsch-Videos im Internet. Die Lochis werden erwachsen, und gehen offline.

