"Das Leben des Brian": TV-Termin, Handlung, Schauspieler, Trailer

Alle Comedy Fans können sich auf "Das Leben des Brian" freuen. Hier bekommen Sie Infos zu TV-Termin, Handlung, Schauspielern und dem Trailer.

"Das Leben des Brian" ist eine britischen Komödie aus dem Jahr 1979. Der naive und unauffällige Brian wird zur selben Zeit wie Jesus geboren. Durch Missverständnisse wird er gegen seinen Willen als Messias verehrt.

Hier bekommen Sie alle Informationen zu der Handlung und den Schauspielern des Filmes. Außerdem können Sie sich den Trailer ansehen und erhalten Infos zum nächsten TV-Termin und der Ausstrahlung im Free TV.

"Das Leben des Brian": TV-Termin

Der Comedy-Film läuft am 11. April 2020 bei RTL 2.

Handlung von "Das Leben des Brian"

Brian kommt vor über 2.000 Jahren in Jerusalem im Stall neben Jesus Christus zur Welt und wird seitdem mit dem Messias verwechselt. Die Geschichte setzt circa 30 Jahre später wieder ein, wo Brian immer noch für den Messias gehalten wird. Er verliebt sich in die Widerstandskämpferin Judith und beschließt, der Volksfront von Judäa beizutreten - einer jüdischen Befreiungsgruppe, die gegen die römischen Besatzer kämpft.

Durch verschiedene Ereignisse ist Brian auf der Flucht und wird durch zufällige 'Wunder' als der Messias gesehen. Seine selbsternannten Jünger sind überzeugt, Brian muss der Messias sein. Jeder Versuch, sie vom Gegenteil zu überzeugen, lässt sie nur noch mehr an die Bescheidenheit ihres Messias glauben. Was Brian allerdings nicht weiß ist, dass das ihm auferlegte Schicksal das Gleiche sein wird, wie das Jesus Christus: Der Tod am Kreuz.

Schauspieler: Besetzung im Cast von "Das Leben des Brian"

Die Schauspieler im Film spielen oftmals mehrere Rollen. Folgend die wichtigsten Hauptrollen der Schauspieler:

Schauspieler Rolle Graham Chapman Brian Cohen , Schwanzus Longus, Weiser aus dem Morgenland Michael Palin Pontius Pilatus, Francis, Ex-Leprakranker, "Rübennase", langweiliger Prophet, Nisus Wettus, Weiser aus dem Morgenland John Cleese Reg , Centurio, Hohepriester, Weiser aus dem Morgenland Terry Jones Mutter Cohen , Eremit, Simon von Cyren Eric Idle Stan (genannt "Loretta"), Mr. Cheeky, Bartverkäufer, Gefängniswärter Terry Gilliam Blut-und-Donner-Prophet, Gefängniswärter Sue Jones-Davies Judith Ischariot Kenneth Colley Jesus

Trailer des Comedy-Films

Den Trailer zu "Das Leben des Brian", können Sie sich hier ansehen:

