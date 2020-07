16:20 Uhr

"Das Leuchten der Erinnerung": TV-Termin, Handlung, Schauspieler, Trailer

"Das Leuchten der Erinnerung": Das bittersüße Road Movie läuft demnächst im ZDF. Wir informieren Sie über den TV-Termin, die Darsteller und die Handlung. Auch einen Trailer bieten wir Ihnen an.

Von Claus Holscher

Ella und John Spencer wollen in Key West das Haus von Ernest Hemmingway besuchen - doch Ella hat noch ganz anderes im Sinn. Das ZDF bringt mit "Das Leuchten der Erinnerung" einen Film in echter Star-Besetzung. Hier finden Sie alle Infos dazu - TV-Termin, Handlung, Darsteller und einen Trailer.

"Das Leuchten der Erinnerung": Wann ist der TV-Termin im ZDF?

Das ZDF hat die Sendung von "Das Leuchten der Erinnerung" für Sonntag, 2. August 2020, angekündigt. Die Übertragung läuft von 20.15 bis 21.55 Uhr.

Die Handlung: Worum geht es in "Das Leuchten der Erinnerung"?

Ella und John Spencer leben in Wellesley, Massachusetts, an der US-Ostküste. Ihre Kinder Will und Jane sind erwachsen, Jane hat längst eine eigene Familie gegründet. John hat lange Jahre als Englischlehrer gearbeitet und ist ein großer Fan der Werke Ernest Hemingways.



Als die Kinder noch klein waren, haben Ella und John in ihrem Wohnmobil namens "Leisure Seeker" viele Reisen durch die USA gemacht. Jetzt sind die beiden Rentner wieder unterwegs. Sie wollen nach Florida fahren, um in Key West Ernest Hemingways ehemaliges Haus zu besuchen.



John ist dement, Ella hat Krebs in einem ziemlich fortgeschrittenen Stadium. Ihre Reise auf der Straße der Erinnerung soll ihre letzte gemeinsame Fahrt im "Leisure Seeker" sein – so hat Ella es geplant. Doch dann holt ihre Vergangenheit sie plötzlich wieder ein: John hat Ella vor fast einem halben Jahrhundert mit der Nachbarin Lillian betrogen, als seine Frau schwanger war. Ella kocht und setzt John in einem nahe gelegenen Altersheim ab. Doch damit ist die Geschichte noch lange nicht zu Ende.



Besetzung von "Das Leuchten der Erinnerung" - welche Darsteller sind im Cast?

Helen Mirren als Ella Spencer

als Spencer Donald Sutherland als John Spencer

Christian McKay als Will Spencer

Janel Moloney als Jane Spencer

Dana Ivey als Lillian

Dick Gregory als Dan Coleman

Der Trailer zu "Das Leuchten der Erinnerung"

