"Das Phänomen Günther Jauch": Rückblick auf Jauchs Karriere - heute im TV

Von Monique Neubauer

"Das Phänomen Günther Jauch" läuft heute bei RTL. In der Sendung blicken Günter Jauch und Oliver Pocher auf die Karriere Jauchs zurück. Jauch wurde am 13. Juli 1956 in Münster geboren. Als deutscher Fernseh- und ehemaliger Hörfunkmoderator sowie Entertainer, Journalist und Produzent kann er auf eine lange Karriere zurückblicken.

"Das Phänomen Günther Jauch": heutige Vorschau auf den 6. Juli 2020

Sendetermin

"Das Phänomen Günther Jauch" läuft am Montag, 6. Juli 2020, um 20.15 Uhr bei RTL.

Inhalt der Sendung

Diese Sendung widmet sich ganz der Karriere von Fernsehpersönlichkeit Günther Jauch. Doch diesmal sitzt der Moderator von "Wer wird Millionär" nicht als Moderator im Studio, sondern auf dem Kandidatenstuhl. Moderiert wird die Sendung von Oliver Pocher. Er nimmt Günther Jauchs eigentlichen Platz ein und stellt dieses Mal die Fragen. Kann er Günther Jauchs Erfolgsgeheimnissen auf die Spur kommen? Der Sender verspricht ein "außergewöhnliches Interview, mit lustigen und bewegenden Einspielern, über die Meilensteine einer einzigartigen Karriere."

Werdegang von Günther Jauch

In der Übersicht sehen Sie die Sendungen, bei denen Günther Jauch als Kandidat oder Moderator regelmäßig tätig ist.

seit 1996: Menschen, Bilder, Emotionen

seit 1999: Wer wird Millionär?

seit 2008: 20xx - Das Quiz

seit 2009: 5 gegen Jauch

seit 2018: Denn sie wissen nicht, was passiert

seit 2018: Ich weiß alles!

seit 2019: Bin ich schlauer als...?

