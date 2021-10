Infos zum "Sommerhaus der Stars" 2021: Sendetermine und Sendezeit

Aktuell läuft "Das Sommerhaus der Stars" 2021 wieder bei RTL. Hier finden Sie die Infos zu Staffel 6 - inklusive Sendetermine und Sendezeit.

"Das Sommerhaus der Stars" 2021 ist auch in diesem Jahr mit einer neuen Staffel zu sehen. In Staffel 6 ziehen acht Promi-Paare gemeinsam in eine Villa, um sich dort über mehrere Wochen hinweg den kleineren und größeren Schwierigkeiten des Zusammenlebens zu stellen. Gedreht wurden die neuen Folgen in einem Ferienhaus in Bocholt, womit die Staffel also auch in diesem Jahr wieder in Deutschland stattfindet.

Wie funktioniert das Konzept der Show? Die Promis müssen sich in jeder Folge verschiedenen Challenges stellen, durch die sie sich das Weiterkommen in die nächste Runde sichern können. Schließlich wird von den Kandidaten-Paaren am Ende einer jeden Folge ein Paar gewählt, dass die Show verlassen muss - wer in den Challenges gewinnt, wird vor der Eliminierung geschützt. Das Duo, das am Ende übrig bleibt, darf sich nicht nur "Paar des Jahres" nennen, sondern sahnt auch ein stattliches Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro ab.

Die RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" gibt es derzeit live im TV und Stream zu sehen. Wann ist der genaue Start von Staffel 6? Und wie sind die Sendetermine und Sendezeit? Hier präsentieren wir Ihnen alle Infos rund um die Sendung in unserer Übersicht.

Video: kabel eins

Wann ist der Start von "Das Sommerhaus der Stars 2021"?

Der Start-Termin für das "Das Sommerhaus der Stars" 2021 war am Dienstag, 5. Oktober 2021. Seitdem sind die neuen Folgen von Staffel 6 mehrmals in der Woche im TV oder Stream zu sehen.

Das Sommerhaus der Stars 2021: Sendetermine und Sendezeit

Staffel 6 von "Das Sommerhaus der Stars" umfasst zwölf Folgen. Diese sind dienstags, mittwochs und donnerstags ab 20.15 Uhr zu sehen. Das sind die Sendetermine im Überblick:

Folge Sendetermine vom "Sommerhaus der Stars" Sendezeit Sender 1 Dienstag, 5. Oktober 2021 20.15 Uhr RTL , TVNOW 2 Mittwoch, 6. Oktober 2021 20.15 Uhr RTL, TVNOW 3 Donnerstag, 7. Oktober 2021 20.15 Uhr RTL, TVNOW 4 Dienstag, 12. Oktober 2021 20.15 Uhr RTL, TVNOW 5 Mittwoch, 13. Oktober 2021 20.15 Uhr RTL, TVNOW 6 Donnerstag, 14. Oktober 2021 20.15 Uhr RTL, TVNOW 7 Dienstag, 19. Oktober 2021 20.15 Uhr RTL, TVNOW 8 Mittwoch, 20. Oktober 2021 20.15 Uhr RTL, TVNOW 9 Donnerstag, 21. Oktober 2021 20.15 Uhr RTL, TVNOW 10 Dienstag, 26. Oktober 2021 20.15 Uhr RTL, TVNOW 11 Mittwoch, 27. Oktober 2021 20.15 Uhr RTL, TVNOW 12 Donnerstag, 28. Oktober 2021 20.15 Uhr RTL, TVNOW

Das sind die Teilnehmer

Diese Promi-Paare sind als Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars" dabei:

Mola Adebisi (48) und Adelina Zilai (33)

(48) und Adelina Zilai (33) Benjamin Ryan Melzer (34) und Elisabeth Marie Hofbauer (25)

(25) Lars Steinhöfel (35) und Dominik Schmitt (31)

(35) und (31) Michelle Monballijn (42) und Mike Cees-Monballijn (33)

Peggy Jerofke (45) und Stephan Jerkel (53)

Roland Heitz (63) und Janina Korn (37)

(63) und (37) Samira Cilingir (24) und Yasin Cilingir (30)

Almklausi (52) und Maritta (35)

Nach und nach werden Teilnehmer aus der Sendung fliegen - bis am Ende das Gewinner-Paar feststeht.

So läuft die Übertragung

Wo gibt es die Übertragung von "Das Sommerhaus der Stars" im TV und Stream? Im Fernsehen ist die Show auf RTL zu sehen. Im Stream laufen ganze Folgen online auf TV Now. Dort finden Zuschauer auch die Wiederholungen. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.