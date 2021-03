vor 1 Min.

Das Supermarkt-Quiz – Promis kaufen ein: Kandidaten und TV-Termin

In der neuen TV-Sendung "Das Supermarkt-Quiz - Promis kaufen ein" stellen vier Promipaare stellen ihre Fähigkeiten beim Einkaufen unter Beweis. Hier erfahren Sie alles über die Kandidaten und den TV-Termin.

Von Leah Rehklau

Anfang April nimmt RTL2 eine neue Sendung mit ins Programm: "Das Supermarkt-Quiz - Promis kaufen ein". Das Thema Einkauf beschäftigt alle - besonders in der aktuellen Situation.

Der TV-Sender RTL2 hat nun rund um dieses Thema eine neue Sendung entworfen, in der prominente Kandidaten ihr Talent und Wissen rund um die Themen Supermarkt, Einkauf und Konsum unter Beweis stellen. Moderiert wird das Ganze von "Trödeltrupp"-Gesicht Sükrü Pehlivan. Alles Wissenswerte über das Konzept, den TV-Termin und die Kandidaten erfahren Sie hier bei uns.

"Das Supermarkt-Quiz - Promis kaufen ein": Das Konzept

Das Konzept der neuen RTL2-Sendung "Das Supermarkt-Quiz - Promis kaufen ein" ist recht simpel: Vier prominente Paare müssen ihr Einkaufstalent und -wissen unter Beweis stellen. In einem handelsüblichen Supermarkt warten Quizfragen, Wettkämpfe und Spiele auf die Prominenz, die sich alle rund um das Thema Einkauf und Lebensmittel drehen. Von speziellen Konsumfragen bis hin zu Geschicklichkeitsspielen ist alles mit dabei. In diesem Reality-Check wird sich zeigen, wie gut sich Prominente mit dem Thema Supermarkt eigentlich auskennen.

Am Ende der Sendung wartet auf die acht Kandidaten ein Gewinn. Um diesen erlangen zu können, müssen sich die Promis im Regalwettkampf bis an die Spitze spielen. Pro gemeisterter Aufgabe gibt es etwas auf das Charity-Konto der Kandidaten. Wer dann am Ende das meiste Geld darrauf hat, kann im Finale erneut um den großen Jackpot spielen. Der Erlös ist ein Gemeinnütziger: Jedes Promi-Team spendet seinen Gewinn für einen wohltätigen Zweck. Moderator Sükrü Pehlivan führt die Zuschauer durch die Sendung.

"Das Supermarkt-Quiz - Promis kaufen ein": TV-Termin

Am Mittwoch, 7. April wird "Das Supermarkt-Quiz - Promis kaufen ein" um 20.15 Uhr auf RTL2 zu sehen sein.

"Das Supermakt-Quiz - Promis kaufen ein": Die Kandidaten

Vier Paare bestehend aus prominenten Kandidaten werden bei der neuen RTL2-Sendung "Das Supermarkt-Quiz - Promis kaufen ein" ihr Talent für den täglichen Einkauf unter Beweis stellen. Mit dabei sind:

Schlager-Sänger Jürgen Milski (57) zusammen mit " Berlin - Tag und Nacht"-Star Sandy Fähse (36)

(57) zusammen mit " - Tag und Nacht"-Star (36) Reality-Star Silvia Wollny (56) zusammen mit deren Lebenspartner Harald Elsenbast (60)

(56) zusammen mit deren Lebenspartner Harald Elsenbast (60) " Love Island "-Star Tobi Wegener (27) zusammen mit Ketzenberger-Schwester Jenny Frankhauser (28)

"-Star (27) zusammen mit Ketzenberger-Schwester (28) Reality-TV-Pärchen Matthias Mangiapane (37) und Hubert Fella (53)

Ob Supermarkt-Expertin Silvia Wollny den Sieg für sich entscheiden wird? Oder holt sich ein ganz anderes Promi-Paar den Gewinn?

"Das Supermarkt-Quiz - Promis kaufen ein": Der Moderator

Das Gesicht des "Das Supermarkt-Quiz - Promis kaufen ein"-Moderators ist kein Unbekanntes. Der 48-jährige Fernseh-Moderator Sükrü Pehlivan begleitet die Promi-Kandidaten auf ihrer Reise rund durch den Supermarkt. Der Mönchengladbacher ist vor allem durch die TV-Sendungen "Der Trödeltrupp" und "Die Superhändler" bekannt.

