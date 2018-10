"Das Supertalent 2018": Jury der neuen Staffel

09:39 Uhr

Dieter Bohlen und Bruce Darnell sind alte Hasen bei "Das Supertalent". Mit Sylvie Meis kehrt in Staffel 12 eine ehemalige Jurorin zurück an die Seite der Herren.

"Das Supertalent 2018": Neue Jury, neue Staffel. Sylvie Meis sitzt wieder an der Seite von Dieter Bohlen und Bruce Darnell. Sie ersetzt Nazan Eckes.

Müll vom Schrottplatz wird zum Musikinstrument, Hunde laufen auf zwei Beinen, Kandidaten tanzen auf der Bühne, spielen Panflöte oder Mundharmonika: Am 15. September ist die neue Staffel von "Das Supertalent" auf RTL gestartet. Dieter Bohlen und Bruce Darnell sitzen weiterhin in der Jury, Nazan Eckes ist in Staffel 12 nicht mehr dabei. Ersetzt wird sie durch ein anderes bekanntes Gesicht.

"Das Supertalent 2018": Das ist die Jury der laufenden Staffel

Dieter Bohlen

"Wenn du jetzt 3000 Prozent besser singst, könntest du eventuell Scheiße erreichen." Dieter Bohlen gibt in der Jury gern den Ton an, und dieser Ton ist meistens rau. Das gilt auch, wenn er seine Kandidaten scheinbar loben möchte: "Selbst mein Wellensittich würde nicht so hoch kommen, wenn ich auf ihn drauf trete. Du hast mich überrascht!"

Die Bad-Boy-Rolle macht sich bezahlt, seit 2002 ist er Teil der Jury von "Deutschland sucht den Superstar". Auch beim Supertalent ist er von Anfang an dabei. Im Jahr 2007 ging die Show in Deutschland an den Start. Zuvor formte er mit Thomas Anders das Popduo "Modern Talking". Die Band verkaufte 42 Millionen Tonträger, darunter auch ihr bisher wohl bekanntester Song "You're my heart, you're my soul."

Bruce Darnell

Seit 2013 an Bohlens Seite ist Bruce Darnell, der Bohlen im Punkt Jury-Erfahrung kaum nachsteht: 2006 war er bei "Germany's Next Topmodel" dabei und von 2008 bis 2010 auch schon beim "Supertalent". Geboren ist Darnell in den USA, er wuchs in New York City auf, studierte Soziologie und diente später als Fallschirmjäger in der Armee. Als Model kam er nach Deutschland, arbeitete in Köln und München. Auf Instagram zeigt er sich vorab schon gemeinsam mit Dieter Bohlen im Cabrio.

Sylvie Meis

Auch Sylvie Meis ist nicht neu in der Supertalent-Jury , vor sieben Jahren war sie schon einmal dabei. Damit sind die Mitglieder der Jury die selben wie in den Jahren 2008 bis 2010. "Zu meinem Zehnjährigen bei RTL kehre ich nun wieder zu meinen Anfängen als Supertalent-Jurorin zurück, eine größere Ehre kann ich mir nicht vorstellen", sagte Meis. Bohlen habe sie damals in die Jury geholt. "Dafür bin ich ihm auf ewig dankbar." Bohlen nannte die Konstellation ein "Dreamteam mit den bisher höchsten Quoten". Auch Bruce Darnell freut sich: "Toll, toll, toll, dass Sylvie wieder dabei ist." Und natürlich darf auch Syvie Meis nicht im Instagram-Account von Dieter Bohlen fehlen. (AZ)

Die 12. Staffel von "Das Supertalent" startete am Samstag, 15. September 2018, um 20.15 Uhr auf RTL.

