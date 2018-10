vor 44 Min.

"Das Supertalent 2018" kommt live im TV und Stream Panorama

"Das Supertalent 2018" läuft seit September live bei RTL im Fernsehen. Bei RTL NOW gibt's ganze Folgen der Show auch als Stream oder Wiederholung. Die Infos.

"Das Supertalent" bleibt auch in der zwölften Staffel ein TV-Format, in dem wirklich jeder willkommen geheißen wird, der ein interessantes Talent besitzt. Müll vom Schrottplatz wird zum Musikinstrument, Hunde laufen auf zwei Beinen, Kandidaten tanzen, spielen Panflöte oder Mundharmonika: Seit Samstag, 15. September, läuft "Das Supertalent" wieder bei RTL.

"Das Supertalent 2018": Bewährte Jury, neue Kandidaten

Die Bandbreite der Show reicht von Akrobatik über Zaubertricks bis hin zu Comedy, Tanz und Gesang. Wenn einem Juror ein Auftritt eines Künstlers nicht gefällt, kann er dies mit dem roten "X-Buzzer" ausdrücken.

Kassiert der Kandidat drei X-Stimmen, ist seine Karriere beim "Supertalent" auch schon beendet. Mit Druck auf den grünen Buzzer steht der Bewerber in der Gunst des Jurors und ist für ihn eine Runde weiter. Darüber hinaus hat jedes Jury-Mitglied mit dem "Goldenen Buzzer" bei seiner Bewertung die Option, die übrigen Juroren zu überstimmen und dem Talent den direkten Zugang zum Finale zu ermöglichen.

Dieter Bohlen und Bruce Darnell sitzen weiterhin in der Jury, Nazan Eckes ist in Staffel 12 nicht mehr dabei. Ersetzt wird sie durch ein anderes bekanntes Gesicht: Sylvie Meis ist wieder im Boot. Vor sieben Jahren saß sie schon einmal in der Jury. Damit sind die Mitglieder der Jury dieselben wie in den Jahren 2008 bis 2010. "Zu meinem Zehnjährigen bei RTL kehre ich nun wieder zu meinen Anfängen als Supertalent-Jurorin zurück, eine größere Ehre kann ich mir nicht vorstellen", sagte Meis. Bohlen habe sie damals in die Jury geholt. "Dafür bin ich ihm auf ewig dankbar." Bohlen nannte die Konstellation ein "Dreamteam mit den bisher höchsten Quoten". Auch Bruce Darnell freut sich: "Toll, toll, toll, dass Sylvie wieder dabei ist."

Porträts der drei Jury-Mitglieder finden Sie hier.

"Das Supertalent 2018": Hier gibt es die Show live im TV und Stream

"Das Supertalent 2018" wird ab dem 15. September immer samstags um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Parallel zur TV-Ausstrahlung können Sie "Das Supertalent 2018" auch im RTL-Live-Stream bei TV NOW sehen. Wer eine Folge verpasst hat, kann sich "Das Supertalent 2018" nachträglich in voller Länge bei TV NOW ansehen. (AZ)

