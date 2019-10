vor 32 Min.

"Das Supertalent" 2019: Die Kandidaten in Folge 6

"Das Supertalent" 2019: In der heutigen Folge 6 gibt auch der 84-jährige Kandidat Kurt Oberländer alles, um Publikum und Jury zu begeistern. Eine Vorschau zur Show am 19.10.2019.

"Das Supertalent" 2019 läuft heute Abend mit Folge 6. Hier erfahren Sie, welche Kandidaten heute alles geben, um die Jury von sich zu überzeugen. Die Infos.

Heute Abend präsentiert RTL eine neue Folge von "Das Supertalent" 2019 live im TV. Insgesamt 14 Kandidaten wollen die Juymitglieder in Folge 6 von sich und ihrem Talent begeistern. Mit dabei ist auch ein 84-Jähriger, der mit einer Rock’n’Roll-Klavierperformance alle in Staunen versetzen will.

Alle Infos rund um Kandidaten und Auftritte der Show am 19.10.2019, gibt es hier in unserer Vorschau zu Folge 6 von "Das Supertalent" 2019.

Calum Courtney (12), Gesang

Der Engländer Calum Courtney will für die Jury heute das Lied "Never enough" aus dem Film "The Greatest Showman" singen. Dabei zeichnet sich der 12-Jährige durch eine Besonderheit aus: "Calum ist Autist, und manchmal tut er sich mit seinem sozialen Umfeld schwer," erzählt seine Mutter Tupney. Weil das Singen sein großes Hobby ist, will Calum heute auf der Bühne alles geben.

Manuel Mojoyoyo González (26) und Daniel Dan Danya (32), Tanz

Die Urban Streetdancer "Yo soy Loco" aus Spanien präsentieren auf der "Das Supertalent"-Bühne heute einen Mix aus Flamenco und Breakdance. Ihre Performance krönen sie dabei mit einer gehörigen Prise Comedy. Damit wollen sie den Zuschauern vor allem das "andalusisches Gefühl" vermitteln.

Tibor Ferenczi (40) und Montserrat Nayeli Hornedo Farriol (37), Akrobatik

"Wir machen Akrobatik mit Feuer und treten damit seit sechs, sieben Jahren gemeinsam auf", erklärt Tibor. Das Paar will auch heute mit seiner Show und den beeindruckenden Kostümen überzeugen: "Ich bin mir sicher, dass ihr so was noch nie gesehen habt!"

"Flashing Cookies", Tanzgruppe

Seit rund zwei Jahren trainieren die "Flashing Cookies" gemeinsam in dem Tanzstudio "Effekt" in Kissingen. Die 14 Mädchen im Alter zwischen sieben und zehn Jahren wurden heuer sogar süddeutsche Vizemeister - ob sie auch die Jury von sich begeistern können?

Halil Gashi (40), Tanz

Kandidat Halil Gashi hat schon auf den großen Bühnen der Welt performt. Nun will der 40-Jährige die "Das Supertalent"-Jury mit seiner Mischung aus Tanz und Computeranimationen auf eine Reise in eine fantastische Welt entführen. Wird ihm das gelingen?

Kurt Oberländer (84), Musik

"Ich bin jung geblieben, im Herzen und im Körper", sagt der 84-Jährige zufrieden über sich selbst. Er will Zuschauer und Jury heute Abend mit einem fetzigen Klavierauftritt samt Gesang überzeugen.

Emanuele Marchione (38), Artistik

Der gelernte Krankenpfleger verbindet bei seinen Auftritten das Jonglieren mit gespiegelten Bildern. Bei der Entwicklung seiner Performance ließ er sich von der sogenannten Spiegeltherapie, die bei der Diagnose von Hirnschäden hilft, inspirieren. Wird er damit auf der "Das Supertalent"-Bühne punkten können?

Auch diese Kandidaten sind heute, am 19.10.2019, in Folge 6 von "Das Supertalent" 2019 dabei

Lea Roth (32), Poledance

Die 32-jährige Fitnesstrainerin betreibt nun schon seit acht Jahren Poledance und wurde sogar schon dreimal Deutsche Meisterin. "Poledance ist meine erste Priorität im Leben", so die begeisterte Sportlerin. "Es ist mein Job, meine Leidenschaft und mein Hobby."

Anna Sell (29) und Laura Loy (31), Gesang

Die beiden US-Amerikanerinnen treten als "Box of Clowns" auf. Auf der Supertalent-Bühne präsentiert das Duo heute eine Gesangsnummer und zeigt dabei ausschließlich seine kostümierten Hinterteile. Was die Jury davon hält, erfahren die Zuschauer heute Abend ab 20.15 Uhr auf RTL.

Denis Ledea (29), Tanz

Neben seiner Arbeit als Industriekletterer tritt Denis Ledea auch unter dem Namen „El Rapido“ als Tanztrainer für Breakdance auf. Er will heute Abend bei „Das Supertalent“ mit einer Mischung aus Fensterputzen und Boy Burlesque punkten.

Estrella Urban (27), Artistik

Schon im Kinderzirkus entdeckte die 27-Jährige ihr artistisches Talent. Auf der Castingbühne will die Berlinerin als Spinnenfrau begeistern und hat dafür nicht nur ihre Akrobatik, sondern auch ihr Kostüm und das Bühnenbild auf ihren Auftritt abgestimmt.

Josafat Raman (17), Klavier

Der in Mazedonien geborene Josafat will die Jury heute am Klavier mit dem Soundtrack zum Film „Requiem for a dream“ überzeugen. Der 17-Jährige ist ohne Hände und Unterschenkel auf die Welt gekommen. Er ist trotz seiner Einschränkungen fest entschlossen, seine Träume zu verwirklichen: "Ich will zeigen, dass man trotz Handicap alles schaffen kann."

Shahrokh Nejatitaleshmikaeili (49), Tanz

"Ich will heute für euch tanzen!" Einmal auf einer großen Bühne vor Publikum zu tanzen, davon träumt der gebürtige Iraner schon lange. Heute kann er sich seinen großen Wunsch erfüllen - schafft er es auch eine Runde weiter?

Zachary Washer (30), Artistik

Unter dem Künstlernamen "Zaktakular" reist der Neuseeländer als Straßenkünstler mit komödiantischem Einsatz um die ganze Welt. Auf der Supertalent-Bühne tritt der 30-Jährige heute Abend mit seinem Cyr Rad auf.

"Das Supertalent" 2019 läuft heute ab 20.15 Uhr live im TV und im Stream.

