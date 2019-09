vor 58 Min.

"Das Supertalent" 2019, Folge 3: Heute singen Bohlen und Lombardi

"Das Supertalent" 2019: In der Show der großen Emotionen gibt es heute eine Überraschung, die nichts mit den Kandidaten zu tun hat: Zwei Jury-Mitglieder gehen auf die Bühne.

Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Sarah Lombardi suchen seit dem 14. September bei „Das Supertalent“ 2019 auf RTL wieder einzigartige Talente und Persönlichkeiten. Was in Folge 3 geboten sein wird, erfahren Sie hier.

"Das Supertalent" 2019: Heute mit Dieter Bohlen und Sarah Lombardi - als Sänger und Sängerin

"Das Supertalent" 2019 wartet mit großen Überraschungen auf - positiven wie negativen. Doch ob Supertalent oder Dumpfbacke - normalerweise sind es die Kandidaten, die das Studio-Publikum und die TV-Zuschauer wahlweise in Verzückung oder fassungsloses Entsetzen geraten lassen. Am heutigen Samstag hat RTL dieses Prinzip zumindest für einen einzelnen Show-Act außer Kraft gesetzt: Keine Geringeren als Pop-Titan Dieter Bohlen und seine Jury-Partnerin Sarah Lombardi werden das Juroren-Pult vorübergehend gegen den Platz auf der Bühne eintauschen.

Sarah und Dieter singen miteinander ein wunderschönes Duett, und zwar "We have a Dream". Die romantische Ballade hat Dieter Bohlen schon 2003 für die allererste Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" geschrieben - ein Song also, der traumhafte Erinnerungen wachruft und noch immer mitten ins Herz trifft.

Werden die beiden das Publikum mit dieser Mega-Überraschung vom Hocker reißen? Und was sagt Brucel Darnell dazu?

Goldener Buzzer: Welche Kandidaten sind bei "Das Supertalent" 2019 bereits im Finale?

In Folge 2 schickte Sarah Lombardi ihre einstige DSDS-Rivalin Nina Richel nach ihrem gefeierten Auftritt per Druck auf den Goldenen Buzzer ins Finale.

In der 1. Folge konnte die 8-jährige Georgia mit ihrer Gesang-Performance die Jury und das Publikum begeistern - Dieter Bohlen drückte sogar den Goldenen Buzzer und schickt das junge Talent direkt ins Supertalent-Finale.

Eine weitere Finalistin ist ebenfalls bereits gesetzt: Die Akrobatin Ameli Bilyk aus Kiew war 2018 bei "Das Supertalent" dabei. Sie begeisterte Jury und Publikum mit ihren spektakulären Tricks auf einem Seil. Kurz vor dem Finale verletzte sich die Artistin und konnte daher in der letzten Runde nicht dabei sein. Dieter Bohlen hatte ihr damals einen festen Platz im "Supertalent 2019"-Finale versprochen.

"Das Supertalent" 2019: Vorletzte Woche fiel der Startschuss

In insgesamt 14 Folgen der Talentshow präsentieren seit dem 14. September die unterschiedlichsten Künstler auf der Bühne ihr Können und kämpfen um den Titel „Das Supertalent" 2019. Ob Einzeltalent oder Gruppe, jung oder alt, Amateur oder Profi, Mensch oder Tier: „Das Supertalent“ ist die Show, in der absolut jedes Talent seinen Platz hat. Von faszinierender Akrobatik und fesselnden Feuershows über Magie bis hin zu Comedy- und Gesangtalenten - bei "Das Supertalent" 2019 gibt es keine Grenzen.

Neu in der Jury ist Sarah Lombardi. Die 26-jährige Sängerin, Entertainerin und Influencerin wird gemeinsam mit Dieter Bohlen und Bruce Darnell das spektakulärste und außergewöhnlichste Unterhaltungstalent suchen.

Folge 3: Wie läuft "Das Supertalent" 2019 ab? Wie geht die Jury vor?

Eine dreiköpfige Jury bewertet die Performances. Mit dem Drücken des grünen Buzzers zeigt der Juror, dass ihm der Auftritt gefällt. Wenn ein Auftritt nach Auffassung eines Jury-Mitglieds voll daneben ist, kann er oder sie das mithilfe des roten Buzzers ebenso unmissverständlich wie lautstark anzeigen. Mit zwei roten Buzzern ist der Traum vom Supertalent für diese Staffel ausgeträumt: Raus, Abmarsch, Backstage.

Mit dem „Goldenen Buzzer“ hat jedes Mitglied der Jury die Möglichkeit, seine Mitjuroren zu überstimmen und einen Kandidaten direkt ins Finale zu befördern. Jedes Jurymitglied hat dazu zweimal die Möglichkeit, so dass auf diese Art sechs Finalisten gewählt werden.

Die übrigen Bewerber, die in den Castings überzeugen, erhalten von der Jury eine „Stern-Medaille“. Am Ende aller Castingauftritte wählt die Jury aus diesen noch einmal die besten Talente aus, die dann ebenfalls ins Finale kommen. (AZ)

