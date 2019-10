vor 19 Min.

"Das Supertalent" 2019, Folge 7: Kandidaten heute am 26.10.19

In Folge 7 von "Das Supertalent" heute am 26.10.19 gehört auch "Z-Show" zu den Kandidaten.

Unsere Vorschau auf Folge 7 von "Das Supertalent" 2019: Diese Kandidaten wollen heute am 26.10.19 die Jury überzeugen.

Bei "Das Supertalent" heute Abend auf RTL wollen viele Kandidaten die Jury von sich überzeugen. Am 26.10.19 treten unter anderem eine Schwertschluckerin, ein Hunde-Akrobat und eine fünfjährige Deutsche Meisterin auf.

In unserer " Supertalent"-Vorschau auf Folge 7 geben wir eine Übersicht über die heutigen Teilnehmer und ihre Talente:

"Das Supertalent" heute am 26.10.19: Kandidaten in Folge 7

Jefferson Weber (35) aus Frankreich zeigt mit seinem goldenen Fahrrad einen Auftritt in gefährlicher Höhe - und jagt der Jury einen Schrecken ein.

Ballermann-Sänger Tobias Riether (34) aus Baden-Württemberg will die Jury mit seinen Liedern wie "Helikopter 117" überzeugen.

Die fünf Tänzerinnen von Z-Show aus Prag wollen einen besonderen Auftritt bieten. Ihre handbemalten Kostüme sind mit bis zu 1000 LEDs bestückt.

Kabarettist Josef Pretterer (71) tritt mit Puppen auf - ist aber kein Buchredner. Stattdessen spricht er mit den Puppen.

Die Zwillinge Regina und Kristina Rau (20) aus Mönchengladbach zeigen bei "Das Supertalent" 2019 heute am Samstag eine Mischung aus Tanz und Luftakrobatik.

Dascha Klimas (11) aus Ulm spielt seit dem Alter von vier Jahren Klavier. Nun will sie ihr Talent bei der TV-Show unter Beweis stellen.

Die Mini Pepper aus Hannover sind Wettkampf-Cheerleader im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren. Sie wurden schon Deutscher Meister und holten drei EM-Titel. Nun wollen sie auch bei der " Supertalent"-Jury punkten.

Xi Ding (37) stammt aus China, lebt aber schon seit 15 Jahren in Wien. Der Karikaturist zeichnet seine Gäste live. Wen er wohl heute am 26.10.19 in Folge 7 von "Das Supertalent" dafür auswählt?

Vorschau: Auch diese Teilnehmer sind heute beim "Supertalent" 2019 dabei

Saranda Hoxha (5) aus Seelze tanzt mit Leidenschaft und wurde schon Deutsche Meisterin in der Altersklasse U6. Beim " Supertalent" tritt sie zusammen mit den Tänzern Olando (46) und Sydney (20) auf.

Christian Stoinev (27) aus Las Vegas ist Akrobat und tritt zusammen mit seinem Chihuahua Percy auf. Heute sind Herrchen und Hund mit ihrer Show im TV zu sehen.

Aylin Yaren (29) aus Berlin ist begeisterte Fußballerin. Beim " Supertalent" tritt sie mit Ball-Artistik auf und will unter anderem mit ihren Dribbel-Künsten überzeugen.

Sänger Robin Henderson (37) ist schon einmal an Dieter Bohlen gescheitert - vor zwölf Jahren bei DSDS. Nun will er ihn bei "Das Supertalent" mit dem Lied "Der Weg" von Herbert Grönemeyer überzeugen.

Marianna de Sanctis (31) lebt in Italien und Frankreich. Bei "Das Supertalent" will sie mit ihren Hula-Hoop-Reifen die Jury zum Lachen bringen.

Beheimatet in Italien, lebt Marianna de Sanctis (31) derzeit in Frankreich. In ihrer Freizeit spielt die Mutter eines Kindes Ukulele, singt und schreibt. Bei „Das Supertalent" will Marianna mit Comedy und ihren Hula Hoop-Reifen überzeugen und sagt: „Wenn die Jury nicht lacht, habe ich ein großes Problem."

Birgit Lüken (55) träumt von dem großen Erfolg auf der Bühne. Der " Supertalent"-Jury zeigt sie heute, was sie beim Singen und Tanzen drauf hat.

Showgirl Coraly Corazón (41) aus Paris tritt heute als Schwertschluckerin auf - und bindest dabei auch Hammer, Nagel und Tacker in ihre Show ein. (AZ)

