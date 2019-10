13:28 Uhr

"Das Supertalent" 2019 heute: Das sind die Talente in Folge 4

Heute Abend läuft Folge 4 von "Das Supertalent" 2019 live auf RTL. Welche Talente wollen diesmal die Jury von sich überzeugen? Eine Vorschau.

Die neue Staffel von "Das Supertalent" 2019 ist in vollem Gange: Heute Abend läuft Folge 4 der Talent-Show auf RTL. Was die Zuschauer in der heutigen Folge erwartet, erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

"Das Supertalent" 2019, Folge 4: Diese Talente treten heute auf

Insgesamt 13 spannende Performances werden am heutigen Samstagabend bei "Das Supertalent" 2019 zu sehen sein. Diese Künstler sind dabei:

Sandro Beißwenger (25) und Tom Schlagmüller (26), Akrobatik-Künstler

In ihren aufblasbaren Kostümen präsentieren die beiden Stuttgarter eine bunte Akrobatik-Show auf dem Trampolin. "Anfangs war es nur eine witzige Idee, aber dann dachten wir: Machen wir das mal!", sagte Sandro Beißwenger laut RTL. Für den Auftritt trainiert das Duo drei bis viermal pro Woche mit Fitnesstraining und einmal wöchentlich auf dem Trampolin.

Maurizio Straface (30), Hip-Hop-Tänzer

Der gebürtige Italiener lebt im schweizerischen Zürich. Das Tanzen ist seine große Leidenschaft, seit mittlerweile zehn Jahren tritt der 30-Jährige mit seinen Hip-Hop-Einlagen auch in Clubs und Discos auf. "Ich will den Leuten zeigen, dass man auch mit ein paar Kilos mehr Spaß am Tanzen haben kann."

"Schlagerbilly", Band

Die Musikgruppe "Schlagerbilly" besteht aus Gitarrist und Sänger Frank (48), Bassist Daniel (36), Gitarrist Billy (39) und Schlagzeuger Aeilko (36). Die vier Männer wollen mit ihrer Musik Schlager ganz neu interpretieren und dabei gute Laune verbreiten. "Wir machen Spaßmusik für alle!" beschreibt Daniel der Supertalent-Jury die Auftritte der Band.

"Funky e.V.", Tanzensemble

Der Verein "Funky e.V." aus Münster hat es sich zum Ziel gesetzt, Menschen mit Handicap mittels Musik, Tanz und vor allem Spaß in Bewegung zu bringen. "Wir wollen zeigen, dass es gar nicht darauf ankommt, ob man groß oder klein, dick oder dünn ist. Es ist egal, welche Hautfarbe oder ob man eine Einschränkung hat", erklärt Annka Westbrock (35), eine der fünf Trainer und Trainerinnen. 2005 wurde das Tanzprojekt gegründet, das inzwischen von prominenten Botschaftern wie Motsi Mabuse gefördert wird.

Dagobert Weiß (37), Musiker

"Mein großer Wunsch ist es, meine Musik in die Welt zu tragen", so Dagobert Weiß aus Berlin. Schon bevor er laufen konnte, trommelte er mit Kochlöffeln auf Eimern und Töpfen herum. Für Töchterchen Emelie möchte Dagobert heute Abend den selbstgeschriebenen Song "Wunder" singen.

Yusaku „Mochi“ Mochizuki (30), Diabolo-Künstler Yusaku

"Mochi" aus Tokio brachte sich mit 13 Jahren das Jonglieren bei und entwickelte in Kombination mit dem Diabolo schnell seinen eigenen Stil. Seine beeindruckenden Tricks kombiniert er mit Projektionen und Lichteffekten zu einer faszinierenden Show.

Stoffhund Seppi

Der trinkfeste Stoffhund Seppi will mit dem Festzelt-Song "Bier für'n Seppi" nicht nur die Oktoberfest-Charts erobern, sondern auch die Herzen des Publikums und der Supertalent-Jury. Aber wer ist sein Herrchen?

Stuart McKenzie (36) und Angela Kim (37), Airskating

Stuart McKenzie war Turner im englischen Nationalteam, seine Partnerin Angela Kim (37) Profi Eisläuferin. Die beiden Sportler lernten sich beim Cirque du Soleil kennen und wurden schnell ein Paar. Heute Abend wollen sie beim Airskating eine Kombination aus Luftakrobatik und Roller Skating präsentieren.

Jordan Gomez (28), Zauberer

Schon im jungen Alter von acht Jahren entdeckte Jordan Gomez die Liebe zur Zauberei und ihm war klar: "Genau das möchte ich in meinem Leben beruflich machen." Mit seinen originellen Tricks will er am heute die Supertalent-Jury von sich überzeugen.

Namseok Byun (56), Balance-Künstler

Mit einem Balanceakt der ganz besonderen Art möchte Namseok Byun (56) aus Südkorea das Publikum zum Staunen bringen. Bei seinem Auftritt heute Abend bekommt der Südkoreaner tatkräftige Unterstützung vom kleinen Elias (6).

Sidney Ford (58), Sänger

Sidney Ford (58), besser bekannt als Sydney Youngblood, ist im Showbusiness kein Unbekannter. Mit seinen Hitsingles "If Only I Could" und "Sit and Wait" (1989) kann der gebürtige Texaner auf musikalische Erfolge zurückblicken. Außerdem nahm er 2018 an"Ich bin ein Star holt mich hier raus" teil. Sidney ist mittlerweile fünffacher Opa und waschechter Hausmann - nun will er aber zurück auf die Bühne.

Comedienne Duckie L’Orange (33) mit Hund "Bello"

Die Australierin Comedienne Duckie L’Orange lebt seit einigen Jahren in Berlin und tritt heute Abend gemeinsam mit ihrem Hund "Bello" auf. "Daran haben wir einige Jahre gearbeitet", berichtet die 33-Jährige vielversprechend.

Ridge Robson (20), Seilspringer

Der Amerikaner betreibt seinen Sport nun schon seit 13 Jahren. Er trainiert viermal die Woche für jeweils drei Stunden und ist inzwischen sogar mehrfacher Weltmeister in seiner Disziplin. Mit akrobatischen Elementen und Sprüngen möchte Ridge das Seilspringen auf eine neue Stufe heben.

"Das Supertalent" läuft heute Abend ab 20.15 Uhr auf RTL. Ganze Folgen gibt es auch als Wiederholung im Stream zu sehen.

