vor 34 Min.

"Das Supertalent" 2019, heute: Die Kandidaten in Folge 5

Auf RTL läuft heute Abend Folge 5 von "Das Supertalent" 2019. Welche Kandidaten heute versuchen werden die Jury mit ihrem Talent zu überzeugen erfahren Sie hier.

Heute Abend steht bei "Das Supertalent" 2019 bereits Folge 5 an. Um 20.15 Uhr zeigt RTL wieder, welche Talente in dieser Woche die Jury von sich überzeugen wollen. Unter anderem treten eine Tanzgruppe aus Königsbrunn und ein Schwertschlucker auf. Wer sonst noch heute Abend auf der Supertalent-Bühne steht, erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

"Das Supertalent", Folge 5 am 12.10.19: Diese Kandidaten sind heute dabei

Patrizio Ratto (29), Tänzer

Der 29-jährige Italiener betreibt zusammen mit seinen beiden Schwestern ein Tanzstudio. Seit zwei Jahren tritt er als Pianist und Tänzer auf, heute Abend will der die "Das Supertalent"-Jury von sich und seinem Talent überzeugen. "Ich will einzigartig sein", so Patrizio über seinen Auftritt.

Florian Gauder (44) und Sven Cermak (44), Animateure

Die beiden treten als "Partyspielagenten" auf und wollen damit auf der Bühne für Stimmung sorgen. Kennengelernt haben sich die Männer auf einer Geburtstagsfeiert - und entdeckten dort auch ihr gemeinsames Hobby. Ob sie Publikum und Jury mit ihrer Animation begeistern können?

Keisi Bardhi (8), Akrobatin

Das junge Mädchen wurde in Albanien geboren und lebt erst seit wenigen Monaten in Deutschland. In ihrem Heimatland entdeckte die Achtjährige vor einem Jahr in einem Kinderzirkus ihr akrobatisches Talent. "Schon als Baby war sie unglaublich gelenkig," erzählt Mama Manjola (38) stolz. Ob die kleine Keisi mit ihrer Handstandakrobatik auch die Supertalent-Jury überzeugen kann?

Thorsten Hübner (43), Sänger

Der 43-Jährige arbeitet eigentlich als Thekenkraft - nun will er auf die ganz große Bühne. Für seinen heutigen Auftritt hat sich der Opernliebhaber ein ganz besonderes Outfit ausgesucht. "Ich bin gespannt, wie Dieter reagieren wird", so Thorsten Hübner.

"A.kt", Tanzgruppe

Die Hip Hop-Streetdance-Gruppe Dance aus Königsbrunn will die Jury mit einer eindrucksvollen Choreografie und guter Laune vom Hocker reißen. Die 16 Tänzerinnen und Tänzer zwischen 11 und 14 Jahren werden von der Profitänzerin Tanja Kuschill trainiert. "Die Kids und auch deren Eltern sind große Fans von "Das Supertalent", erzählt Kuschill. "Darum wollen wir jetzt selbst einmal hier zeigen, was die Kinder drauf haben!"

Maxime Blanckeart (25) und Nathan Briscoe (21), Akrobaten

Die beiden Akrobaten lernten sich in der Zirkusschule in Montreal kennen. In der heutigen Show präsentieren sie den sogenannten "Russian Cradle". Dabei fliegt Nathan durch die Luft und wird von Maxime aufgefangen. "Ich muss ihm mehr als jedem Anderen vertrauen können, denn was wir tun, ist sehr gefährlich", so Nathan.

Baktasch Negahban (36), Sänger

Der gelernte Altenpfleger tritt heute Abend mit dem Song "Ich laufe" von Tim Bendzko auf. "Durch den Tod meines älteren Bruders habe ich Musik als Therapie für mich entdeckt. Ich möchte viele Menschen erreichen, die das fühlen, was ich singe", hofft der 36-Jährige.

Auch diese Kandidaten treten heute in Folge 5 von "Das Supertalent" 2019 auf

Georgios Pampoukidis, Zauberer

Der Grieche möchte die "Das Supertalent"-Jury mit einer Zauberperformance überzeugen. "Ich bin sogar schon in Las Vegas aufgetreten. Darauf bin ich sehr stolz," berichtet der Familienvater. Sein großes Ziel ist es, sich in Deutschland als erfolgreicher Magier zu etablieren.

Julio Fajardo (27) und Maite Ramirez (24), Akrobaten

Das Paar lernte sich im 2015 kennen und lieben. Seitdem treten sie als "Dust in the Wind" mit ihrer einzigartigen Partnerakrobatik auf. "Wir geben jedes Mal alles, wenn wir auf der Bühne stehen", verspricht Julio der 27-jährige Julio Fajardo.

Manuel Sass (25), Sänger

Manuel Sass arbeitete erst als Postbote, später in einem Logistikunternehmen. Nun möchte er auf der "Supertalent"-Bühne seiner großen Leidenschaft nachgehen - dem Singen und Tanzen. Was sich der 25-Jährige dieses Jahr als "Biene Maja" hat einfallen lassen, sehen die Zuschauer am heutigen Samstagabend.

"Akrobatik Masters", Akrobatikgruppe

Die Gruppe performt heute Abend zu der Filmmusik aus "The Greatest Showman". Insgesamt 25 Akrobatinnen und Akrobaten gehören den "Akrobatik Masters" an, die bereits dreimal den bayerischen Meistertitel gewinnen konnten. Werden sie auch die Jury überzeugen?

Moisés Ugidos (33), Akrobat

Der 33-Jährige stammt ursprünglich aus Teneriffa und möchte heute mit einer speziellen Akrobatikshow auftreten. Seit über 15 Jahren arbeitet er als Verbiegungskünstler und träumt davon, eines Tages ein international bekannter Showkünstler zu sein.

John Austin (49) singt und spricht rückwärts

Der 49-Jährige hat ein ganz besonderes Talent - er singt und spricht fließend rückwärts. "Meine Freunde sind jedes Mal platt, wenn ich das mache", erzählt er begeistert. Als im Alter von fünf Jahren sein Plattenspieler streikte, entschied sich John die Platte mit der Hand zu drehen – rückwärts. Seitdem übt John das Rückwärts-Singen und -Sprechen tagtäglick. Kann er die Jury überzeugen?

Alexandr Magala (30), Schwertschlucker

"Das Schwertschlucken habe ich in 100 Tagen erlernt", erinnert sich der 30-jährige Moldavier, der heute in Los Angeles wohnt. Seine Auftritte sind dabei jedes Mal aufs Neue gefährlich: "Ich kann das nicht allzu oft hintereinander machen", erklärt er. "Denn jedes Mal verletze ich mich dabei ein bisschen." Wie wird das Publikum auf seinen Auftritt reagieren?

"Das Supertalent" läuft heute Abend ab 20.15 Uhr auf RTL. Ganze Folgen gibt es auch als Wiederholung im Stream zu sehen. (AZ)

Themen folgen