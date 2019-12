vor 45 Min.

"Das Supertalent" 2019 heute mit Folge 13: Kandidaten am 14.12.19

Heute am 14.12.19 läuft "Das Supertalent" mit Folge 13. Welche Kandidaten die Zuschauer diesmal erwarten, können Sie hier in unserer Vorschau lesen.

In einer Woche findet das große Finale von "Das Supertalent" 2019 statt. In Folge 13 heute am 14.12.19 haben die Kandidaten das letzte Mal die Chance, sich noch eines der Finaltickets zu sichern.

Mit dabei ist diesmal gleich zwei Talente, die sich Weltrekordhalter nennen dürfen. Um wen es sich dabei handelt, lesen Sie hier in unserer Vorschau. Wir stellen Ihnen alle Talente der heutigen "Supertalent"-Folge 13 am 14.12.19 vor.

"Das Supertalent" 2019: Vorschau auf Folge 13 am 14.12.19 - Diese Kandidaten sind heute dabei

In den letzten Castings heute am 14. Dezember haben noch mal acht Kandidaten die Möglichkeit, ins Finale einzuziehen. Das sind die Teilnehmer in Folge 13:

Jesse Howard (25) aus Australien

Nach einem sechsmonatigen Studium beim "National Institute of Circus Art", machte er seinen Bachelor in "Circus Art" und übt seitdem seinen Traumberuf aus. Bei "Das Supertalent" zeigt er Kontaktjonglage mit sogenannten "Isolation Rings" und tritt dafür in einem komplett verspiegelten Kostüm auf die Bühne. Wird er die Jury überzeugen?

Danylo Strakhov (43) und Oskar (10) aus der Ukraine

Das Vater-Sohn-Duo tritt bereits seit vier Jahren gemeinsamen auf. arbeitet für ihre Partnerakrobatik sehr hart. "Manchmal ist es schwierig, die Balance zwischen dem Dasein als Trainer und Papa zu finden", gibt Danylo zu. Womit die beiden das Publikum begeistern wollen, sehen Sie heute Abend um 20.15 Uhr auf RTL.

Henriette (16) und ihrer Mutter Julia (44) mit Minischwein Idefix aus Österreich

Seitdem er ein Frischling ist, lebt Idefix (4) bei Familie Prinke und ist dort zu einer echten Rampensau herangewachsen: Das amerikanische Minischwein liebt es, im Mittelpunkt zu stehen. Laut Besitzerin Henriette ist Idefix ein wahnsinnig intelligentes Schwein. "Es kann vom Zaubern bis Sport fast alles!"

Franz Nübel (52) aus Hamburg ist Bäcker und bereits seit 1987 Elvis-Imitator. Im Jahr 2004 sicherte er sich sogar einen Guinness-Weltrekord im "Elvis-Lieder-Dauersingen", wie der Hamburger erklärt: "Ich habe 42 Stunden, 16 Minuten und 18 Sekunden Elvis gesungen!" Heute will Franz die Jury mit "Blue Suede Shoes" überzeugen.

Margaret Rose (59) und Dave Thompson (61) aus England sind seit 39 Jahren glücklich verheiratet und betreiben einen Marktstand, an dem sie Bücher und Spielzeuge verkaufen. Das Paar hatte mit Tanzen nie etwas am Hut, bis Tochter Donna (35) ihnen vor zwei Jahren Tanzstunden zu Weihnachten schenkte. Nun wollen sie auf der "Supertalent"-Bühne das Tanzbein schwingen.

Gunhild Carling (44) aus Schweden ist Jazz-Sängerin und Multiinstrumentalistin. Sie beherrscht verschiedenste Instrumente, die sie teilweise sogar gleichzeitig spielen kann. Gemeinsam mit ihrer Band covert die Musikerin aktuelle Songs im Stil der 20er Jahre.

Chayne Hultgren (42) aus Australien

Der 42-Jährige wird heute Abend als "The Space Cowboy" auftreten. Der Showman hält derzeit 55 Guinness-Weltrekorde und ist damit der Australier mit den meisten Weltrekorden. Auf den heutigen Stunt mit Hochleistungsbögen hat sich der Space Cowboy sechs Jahre lang vorbereitet.

Stefanie Berger (56) aus Hamburg will die Jury heute Abend mit ihrem Gesang überzeugen. Besonders gespannt ist sie auf das Urteil von Pop-Titan Dieter Bohlen und hat sich deswegen einen Song aus Dieter Bohlens Feder ausgesucht: Stefanie singt "Glücksmoment" von Prince Damien.

"Das Supertalent" 2019: Folge 13 live im TV und Stream sehen

"Das Supertalent" läuft heute mit Folge 13 am Samstag, den 14.12.19, ab 20.15 Uhr bei RTL. Wer die Folge nicht im TV verfolgen kann, kann sie auch online im RTL -Live-Stream bei TV NOW.de und in der TV NOW App abrufen. TV NOW ist allerdings kostenpflichtig. (AZ)

