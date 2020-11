18:21 Uhr

Das Supertalent 2020: Das sind die Kandidaten heute in Folge 5

"Das Supertalent" läuft heute mit Folge 5. Infos zu den Kandidaten gibt es hier in unserer Vorschau zur Sendung.

"Das Supertalent" 2020 geht heute mit Folge 5 weiter. Hier in unserer Vorschau präsentieren wir Ihnen alle Kandidaten der heutigen Sendung auf einen Blick.

Heute Abend steht bei RTL eine neue Folge von "Das Supertalent" auf dem Programm. Auch diesmal wollen die Talente wieder zeigen, was in ihnen steckt. Welche Kandidaten Zuschauer und Jury heute von sich überzeugen wollen, lesen Sie hier bei uns in der aktuellen Vorschau zu Folge 5.

"Das Supertalent" heute: Vorschau auf die Kandidaten in Folge 5

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 5 von "Das Supertalent" läuft am 21.11.20 um 20.15 Uhr auf RTL.

Diese Kandidaten sind dabei

Ludmila "Mila" Dinisiuc (31) will beim " Supertalent " mit einer Kombination aus DJane und Geigenspielerin überzeugen.

will beim " " mit einer Kombination aus und Geigenspielerin überzeugen. Jörg Burghardt (54) möchte die Jury mit einem einzigartigen Experiment wortwörtlich "verzaubern".

möchte die Jury mit einem einzigartigen Experiment wortwörtlich "verzaubern". Die Familie Casselly ist eine der ältesten und bekanntesten Zirkusfamilien Deutschlands . Heute Abend treten sie mit einer Akrobatik-Nummer auf.

ist eine der ältesten und bekanntesten Zirkusfamilien . Heute Abend treten sie mit einer Akrobatik-Nummer auf. Walison Muh ist gebürtiger Brasilianer und zeigt bei "Das Supertalent " eine Performance bestehend aus Clownerie und Beatboxing.

ist gebürtiger Brasilianer und zeigt bei "Das " eine Performance bestehend aus Clownerie und Beatboxing. Die Streetdance-Gruppe "Own Risk" konnte bereits die Europa- und Weltmeisterschaft gewinnen. Ob die Tänzer auch auf der " Supertalent "-Bühne überzeugen können?

konnte bereits die Europa- und Weltmeisterschaft gewinnen. Ob die Tänzer auch auf der " "-Bühne überzeugen können? Der Italiener Andrea Castiglia ist professioneller Papierflieger-Pilot. Was genau es damit auf sich hat, sehen Zuschauer heute Abend ab 20.15 Uhr im TV .

ist professioneller Papierflieger-Pilot. Was genau es damit auf sich hat, sehen Zuschauer heute Abend ab 20.15 Uhr im . Evelyn Pogorazdov (14) tanzt für ihre Leben gerne und konnte schon mehrfach die Deutsche Meisterschaft gewinnen. Heute zeigt sie einen Contemporary.

tanzt für ihre Leben gerne und konnte schon mehrfach die Deutsche Meisterschaft gewinnen. Heute zeigt sie einen Contemporary. Oscar Kaufmann (25) zeigt bei "Das Supertalent " eine Performance an einer Garderobenstange, die er zu einer Flying Pole umfunktioniert hat.

zeigt bei "Das " eine Performance an einer Garderobenstange, die er zu einer Flying Pole umfunktioniert hat. Cevin (29), Pierre (29) und Zalem (30) bilden die Tanzgruppe " True Fame ". Ihr Markenzeichen sind ihre High Heels.

bilden die Tanzgruppe " ". Ihr Markenzeichen sind ihre High Heels. Die Artistin Lisa Chudala (30) präsentiert auf der " Supertalent "-Bühne heute die Kunst des Schwertschluckens.

präsentiert auf der " "-Bühne heute die Kunst des Schwertschluckens. MC Geflügel möchte Jury und Zuschauer mit einer etwas ungewöhnlichen Performance überzeugen: Er "gackert" bekannte Hits und Eigenkompositionen.

möchte Jury und Zuschauer mit einer etwas ungewöhnlichen Performance überzeugen: Er "gackert" bekannte Hits und Eigenkompositionen. Die Dragqueen Pam Pengco (32) will heute mit Stand-Up-Comedy unterhalten und dabei auch zu mehr Akzeptanz von Homosexualität aufrufen.

will heute mit Stand-Up-Comedy unterhalten und dabei auch zu mehr Akzeptanz von aufrufen. Stefano Rubino (47) aus Italien ist ehemaliger Polizist und arbeitet jetzt als Glasharfen-Spieler. Ob er die Jury mit seiner musikalischen Darbietung überzeugen kann?

aus ist ehemaliger Polizist und arbeitet jetzt als Glasharfen-Spieler. Ob er die Jury mit seiner musikalischen Darbietung überzeugen kann? Guy First (28) begann mit sieben Jahren Furzgeräusche mit den Händen zu imitieren. Nach jahrelanger Übung stellte er als 13-Jähriger fest, dass er auch die Tonhöhen variieren kann und fing an, simple Melodien nachzufurzen.

begann mit sieben Jahren Furzgeräusche mit den Händen zu imitieren. Nach jahrelanger Übung stellte er als 13-Jähriger fest, dass er auch die Tonhöhen variieren kann und fing an, simple Melodien nachzufurzen. Die Zirkusbrüder Ricardo (27) und Alejandro (28) treten als "Fratelli Rossi" auf. Sie zeigen die sogenannten "ikarischen Spiele", bei denen einer den anderen mit den Füßen durch die Luft wirbelt.

"Das Supertalent" 2020: Alle Infos zu Staffel 14 auf einen Blick

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Jury

Das ist die Jury 2020 bei Das Supertalent.

Moderatoren

Hier lesen Sie ein Porträt zu Moderatorin Victoria Swarovski und hier ein Porträt zu Moderator Daniel Hartwich.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Das Supertalent 2020 live im TV und Stream.

Weitere Folgen

Das sind bei Das Supertalent 2020 Sendetermine und die Sendezeit.

