Das Supertalent 2020: Heute Folge 1 - Die Kandidaten der Kult-Talentshow

"Das Supertalent" 2020 startet wieder: Folge 1 ist heute Abend im TV bei RTL zu sehen. Hier in unserer Vorschau lesen Sie alle Infos zu den ersten Kandidaten.

Es ist wieder so weit: Die Kult-Talentshow "Das Supertalent" startet am heutigen Samstagabend mit einer neuen Staffel. Auch in diesem Jahr wird die Jury rund um Dieter Bohlen wieder nach den ausgefallensten Talenten der Welt suchen, um so das nächste "Supertalent" zu küren. Ob vielleicht sogar heute in Folge 1 schon der künftige Sieger seinen Auftritt hat? Welche Kandidaten diesmal mit welchen Talenten überzeugen wollen, lesen Sie hier in unserer "Das Supertalent"-Vorschau zur Auftaktsendung.

"Das Supertalent" heute: Vorschau auf Folge 1 - diese Kandidaten sind dabei

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 1 von "Das Supertalent" läuft am 17.10.20 um 20.15 Uhr auf RTL.

Diese Kandidaten sind dabei

Illusionist André Blake (24) aus Nürnberg : Der gelernte Elektriker arbeitet mittlerweile hauptberuflich als Illusionist, sein Spezialgebiet ist dabei die Großillusion.

Der gelernte Elektriker arbeitet mittlerweile hauptberuflich als Illusionist, sein Spezialgebiet ist dabei die Großillusion. Sänger Dave Kaufmann (51) aus München : Der Sohn des verstorbenen Schauspielers Günther Kaufmann arbeitet als Sänger und Schauspieler. Bei "Das Supertalent " will er vor allem auf die durch Covid-19 verursachte schwere Situation der Künstlerbranche aufmerksam machen.

Der Sohn des verstorbenen Schauspielers arbeitet als Sänger und Schauspieler. Bei "Das " will er vor allem auf die durch verursachte schwere Situation der Künstlerbranche aufmerksam machen. Trampolinkünstler " Catwall Acrobats ": Die Gruppe besteht aus dem Kanadier Hugo, den belgischen Brüdern Joris und Wannes, sowie deren Schwager Ben. Sie wollen den Zuschauern zeigen, was man mit seinem Trampolin alles anstellen kann.

Die Gruppe besteht aus dem Kanadier Hugo, den belgischen Brüdern Joris und Wannes, sowie deren Schwager Ben. Sie wollen den Zuschauern zeigen, was man mit seinem Trampolin alles anstellen kann. Akrobatin Yarima Gerstenhöfer (14) aus Hamburg : Mit ihrer Turn-/Akrobatikgruppe konnte sie schon mehrere deutsche Meisterschaften gewinnen. Ob sie auch die " Supertalent "-Jury überzeugen kann?

Mit ihrer Turn-/Akrobatikgruppe konnte sie schon mehrere deutsche Meisterschaften gewinnen. Ob sie auch die " "-Jury überzeugen kann? Tanzgruppe Theory Crew aus Italien : Die Crew besteht aus insgesamt sechs jungen italienischen Tänzerinnen und Tänzern. Ihr Markenzeichen ist das Tutting, eine Street-Dance-Tanzrichtung.

Die Crew besteht aus insgesamt sechs jungen italienischen Tänzerinnen und Tänzern. Ihr Markenzeichen ist das Tutting, eine Street-Dance-Tanzrichtung. Artistengruppe Bello Sisters: Gemeinsam performen werden die drei Schwestern Loren (22), Celine (29) und Joline (14), die aus einer italienisch-deutschen Zirkusfamilie entstammen .

Gemeinsam performen werden die drei Schwestern Loren (22), Celine (29) und Joline (14), die aus einer italienisch-deutschen Zirkusfamilie entstammen Puppenkünstler Guido Thabe (54) aus dem Westerwald : Eigentlich arbeitet er als Prüfer von Flugzeugbauteilen, heute will er die " Supertalent "-Jury aber mit einem gemeinsamen Paartanz mit einer selbstgebastelten Puppe begeistern.

Eigentlich arbeitet er als Prüfer von Flugzeugbauteilen, heute will er die " "-Jury aber mit einem gemeinsamen Paartanz mit einer selbstgebastelten Puppe begeistern. Clown Peter Shub aus Philadelphia : Er tourte bereits mit den ganz großen Zirkussen wie dem "Circus Roncalli ", dem "Big Apple" und dem " Cirque du Soleil " durch die Welt. Heute steht er beim " Supertalent " auf der Bühne.

Er tourte bereits mit den ganz großen Zirkussen wie dem "Circus ", dem "Big Apple" und dem " " durch die Welt. Heute steht er beim " " auf der Bühne. Martial Arts-Künstlerin Emanuela Spina (29) aus Italien : Sie zeigt einen geheimnisvollen Martial Arts Act, bei dem sie ihre Fähigkeiten als "tapfere Königin" zeigt und dabei Kampfsport mit Zirkuselementen verbindet.

Sie zeigt einen geheimnisvollen Martial Arts Act, bei dem sie ihre Fähigkeiten als "tapfere Königin" zeigt und dabei Kampfsport mit Zirkuselementen verbindet. Die Comedians Elastic (48) und Francoise (46): Beim Supertalent versuchen der Belgier und die Französin, Fernsehzuschauer und Jury mit ihren Gags zum Lachen zu bringen.

Beim versuchen der Belgier und die Französin, Fernsehzuschauer und Jury mit ihren Gags zum Lachen zu bringen. "Marionetten-Maler" Rénald Zapata (47) aus Frankreich : Mit dem Malen begann er schon im Alter von 5 Jahren, mit 15 Jahren fing er ein Studium an einer berühmten Kunstschule in Paris an. Welche Kunst er den Zuschauern wohl heute Abend präsentieren wird?

Mit dem Malen begann er schon im Alter von 5 Jahren, mit 15 Jahren fing er ein Studium an einer berühmten Kunstschule in an. Welche Kunst er den Zuschauern wohl heute Abend präsentieren wird? Autoreifen-Jongleur Andrey Vovk aus Spanien : Der gebürtige Ukrainer arbeitet als Akrobat und hantiert deshalb bei seinem Krafttraining mit Reifen . Schnell verliebte er sich in seine Reifen und entwickelte so in kleinen Schritten seinen heutigen Act.

"Das Supertalent" 2020: Alle Infos zu Staffel 14

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Jury

Das ist die Jury 2020 bei Das Supertalent.

Moderatoren

Hier lesen Sie ein Porträt zu Moderatorin Victoria Swarovski und hier ein Porträt zu Moderator Daniel Hartwich.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Das Supertalent 2020 live im TV und Stream.

Weitere Folgen

Das sind bei Das Supertalent 2020 Sendetermine und die Sendezeit.

