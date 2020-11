18:19 Uhr

Das Supertalent 2020 - Teilnehmer heute: Die Kandidaten in Folge 4

"Das Supertalent" läuft heute im TV auf RTL. Alle Infos zu Folge 4 gibt es hier in der Vorschau.

Heute gibt es "Das Supertalent" 2020 mit Folge 4 bei RTL zu sehen. Alle Infos zu den Kandidaten der heutigen Sendung haben wir hier in der Vorschau für Sie.

Die neue Staffel von "Das Supertalent" 2020 ist in vollem Gange und auch heute in Folge 4 warten wieder interessante Kandidaten mit ausgefallenen Talenten auf die Jury und die Zuschauer. Unter anderem werden Dragqueens, ein gehörloser Gebärdensprachen-Sänger und ein Lichtmaler versuchen, die Jury von sich zu überzeugen. Alle Infos zur heutigen Sendung finden Sie hier in der Vorschau.

"Das Supertalent" heute: Vorschau auf Folge 4 - die Kandidaten und ihre Talente

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 4 von "Das Supertalent" läuft am 07.11.20 um 20.15 Uhr auf RTL.

Diese Kandidaten sind dabei

Laura Urunov (25) aus Bremervörde kommt aus einer Zirkusfamilie und wird mit ihren Papageien, die sie täglich trainiert, auf der Bühne stehen.

kommt aus einer Zirkusfamilie und wird mit ihren Papageien, die sie täglich trainiert, auf der Bühne stehen. Rafael-Evitan Grombelka (35) aus Köln ist zwar seit seiner Geburt gehörlos, liebt aber dennoch die Musik. Er möchte ein Lied in Gebärdensprache interpretieren bzw. "singen".

ist zwar seit seiner Geburt gehörlos, liebt aber dennoch die Musik. Er möchte ein Lied in Gebärdensprache interpretieren bzw. "singen". Daniel Golla (31) aus Söhrewald bei Kassel hat sein Hobby zum Beruf gemacht: Er ist leidenschaftlicher Modell-Flieger. Mit seiner Fernsteuerung und einem selbstgebauten Flugzeug will er die Jury überzeugen.

hat sein Hobby zum Beruf gemacht: Er ist leidenschaftlicher Modell-Flieger. Mit seiner Fernsteuerung und einem selbstgebauten Flugzeug will er die Jury überzeugen. Das 9-köpfige Solistenteam der Tanzsportgarde Harsewinkel bringen eine Darbietung aus karnevalistischem Tanzsport und Akrobatik auf die Bühne.

bringen eine Darbietung aus karnevalistischem Tanzsport und Akrobatik auf die Bühne. Reinhold Stier (64) aus Hamburg ist hauptberuflich Scherenschnittkünstler und wird live auf der Bühne Portraits kreieren - nur mit einer Schere.

ist hauptberuflich Scherenschnittkünstler und wird live auf der Bühne Portraits kreieren - nur mit einer Schere. Das "Devine Carousel" aus Berlin besteht aus den Dragqueens Sugar La Diva, Nikita, Ruda Puda und Van Essa da Silva. Sie wollen mit einer Lip-Sync-Darbietung die Jury für sich gewinnen.

besteht aus den Dragqueens Sugar La Diva, Nikita, Puda und Van Essa da Silva. Sie wollen mit einer Lip-Sync-Darbietung die Jury für sich gewinnen. Amalia (31) und Kayla (25) aus Baumholder in der Pfalz bringen gemeinsam eine Pole-Dance-Performance auf die Bühne.

bringen gemeinsam eine Pole-Dance-Performance auf die Bühne. Die drei Brüder Simon, Benjamin und Loïc aus den Niederlanden treten als Rope-Skipper auf. Sie kombinieren in ihrer Show Akrobatik, Hip-Hop und Gymnastik mit dem Seilhüpfen.

treten als Rope-Skipper auf. Sie kombinieren in ihrer Show Akrobatik, Hip-Hop und Gymnastik mit dem Seilhüpfen. Vladimir Omelchenko (29) aus der Ukraine ist Akrobat und trat bereits mit dem " Cirque du Soleil " auf. Bei "Das Supertalent " wird er eine Rola-Rola Performance zeigen.

ist Akrobat und trat bereits mit dem " " auf. Bei "Das " wird er eine Rola-Rola Performance zeigen. Das ATAI Show Team aus Kirgisien ist eine Tanzgruppe, die auf der Bühne ihren berühmten Robot-Dance präsentieren wird.

ist eine Tanzgruppe, die auf der Bühne ihren berühmten Robot-Dance präsentieren wird. Alex Dowis (41) aus Tschechien ist Pionier der Lichtkunst und wird als Lichtmaler auf der Supertalent-Bühne stehen.

"Das Supertalent" 2020: Alle Infos zu Staffel 14 haben wir hier für Sie

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Jury

Das ist die Jury 2020 bei Das Supertalent.

Moderatoren

Hier lesen Sie ein Porträt zu Moderatorin Victoria Swarovski und hier ein Porträt zu Moderator Daniel Hartwich.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Das Supertalent 2020 live im TV und Stream.

Weitere Folgen

Das sind bei Das Supertalent 2020 Sendetermine und die Sendezeit.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen