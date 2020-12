vor 32 Min.

Das Supertalent 2020 am 5. Dezember: Moderator Daniel Hartwich im Porträt

Moderiert wird das "Supertalent 2020" neben Victoria Swarovski auch wieder von Daniel Hartwich. Alles zum Moderator lesen Sie hier im Porträt.

Von Monique Neubauer

Seit der Staffel 2 ist Daniel Hartwich Moderator bei "Das Supertalent". Auch beim "Supertalent 2020" wird er die Zuschauer durch die Sendung führen, die unterschiedlichsten Acts ansagen und die Talente hinter der Bühne interviewen. Hier bekommen Sie alle wichtigen Informationen zu Daniel Hartwich.

Das ist Daniel Hartwich

Der 42-Jährige studierte nach seinem Abitur Germanistik und Politikwissenschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Schon während seines Studiums war er als Reporter und Moderator für Radio und Fernsehen tätig. Danach begann er für den Hörfunk des Hessischen Rundfunks zu arbeiten.

Daniel Hartwich hat mittlerweile mit seiner langjährigen Freundin zwei Kinder. Die Familie wohnt gemeinsam in Köln.

Daniel Hartwich: Der Moderator

Seit 2008 moderiert Hartwich die Sendung "Das Supertalent". Für seine Moderation bekam er 2010 sogar die "Goldene Kamera" verliehen. Seit 2012 moderiert Hartwich die Talent-Show alleine. Für die aktuelle "Supertalent 2020" Staffel bekommt er jedoch Unterstützung von Victoria Swarovski.

Victoria Swarovski und Daniel Hartwich sind schon bei "Let's Dance" ein eingespieltes Moderatoren-Team. Seit 2010 moderiert Hartwich die RTL-Tanzshow. Seit 2018 ist Victoria Swarovski an seiner Seite. Für seine dortige Moderation bekam er 2012 den "Bayerischen Fernsehpreis" verliehen.

Außerdem kennt man Hartwich seit 2013 an der Seite von Sonja Zietlow als Moderator der Reality-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

