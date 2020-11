vor 32 Min.

Das Supertalent 2020 am 7.11.20: Jury-Mitglied Evelyn Burdecki im Porträt

Evelyn Burdecki sitzt neben Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Chris Tall in der "Supertalent 2020"-Jury. Alles zu Evelyn Burdecki lesen Sie hier im Porträt.

Von Monique Neubauer

Das " Supertalent 2020" hat ein neues Jury Mitglied. Seit dem 17. Oktober 2020 ist neben den Urgesteinen der Sendung - Dieter Bohlen und Bruce Darnell - auch ein neues Gesicht zu sehen: Evelyn Burdecki soll die Männer beim Bewerten der Talente unterstützen. Hier bekommen Sie alle wichtigen Infos zum Shooting-Star.

Neues Jury-Mitglied beim "Supertalent 2020": Das ist Reality-TV-Star Evelyn Burdecki

Bekannt geworden ist die 31-Jährige durch Formate wie "Take me Out" oder " Der Bachelor". Die Tochter polnischer Eltern war außerdem bei " Promi Big Brother" und "Bachelor in Paradise" zu sehen. Spätestens nach ihrem Sieg der 13. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (Januar 2019), kennt ihren Namen wahrscheinlich jeder. Nach dem Sieg beim "Dschungelcamp" und der erspielten Siegprämie von 100.000 Euro trat sie als Kandidatin der 12. Staffel von "Let’s Dance" auf und tanzte sich mit Profi-Tänzer Evgeny Vinokurov auf den 5. Platz.

Nun wird sie auch beim "Supertalent 2020" zu sehen sein. Sie meint: "Ich bin sehr glücklich über meine neue Aufgabe. Das ist ein wahrer Traumjob – wer kann sich schon den ganzen Tag von faszinierenden und lustigen Talenten unterhalten lassen und wird dafür noch bezahlt? Das ist ja total verrückt!"

Evelyn Burdecki: "The Brain"

Bei der Teilnahme an zahlreichen Reality-TV-Formaten, ist sie vor allem durch ihre naive und lustige Art bekannt geworden. Nicht ohne Grund wurden ihr ironische Spitznamen wie "The Brain" gegeben. Doch Evelyn Burdecki hat eine abgeschlossene Fachhochschulreife und ist ausgebildete Fitnesstrainerin. Außerdem gründete sie 2019 ihre eigene Firma "Evelyns Welt". Mit knapp 600 Tsd. Instagram-Followern kann die Blondine gut von ihrem Beruf als "Reality-TV-Star" leben.

Informationen zur gesamten Jury finden Sie hier: Das Supertalent 2020: Die Jury.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen