vor 51 Min.

Das Supertalent 2020 heute: In Folge 7 "twerken" die Kandidaten mit Evelyn

Das Supertalent 2020: Heute in Folge 7 gesellt sich Evelyn zum "twerXout-Team" auf die Bühne. Lesen Sie hier in der Vorschau alle Infos zu den Kandidaten.

"Das Supertalent" 2020 läuft heute mit Folge 7 im TV. Welche Kandidaten sind am 5.12. dabei? Was führen die Talente vor? Lesen Sie hier in der Vorschau die Antworten.

"Das Supertalent" 2020 ist heute im Fernsehen bei RTL zu sehen. Insgesamt 14 neue Talente versuchen ein Ticket für das Finale zu erhalten. Twerking, Kunstpfeifen, Sandmalerei und Zopfhang-Akrobatik - die Kandidaten in Folge 7 werden wieder vielseitige Shows zeigen. Auch Jurorin Evelyn Burdecki lässt es sich nicht nehmen, eine kleine Show-Einlage zu liefern und twerkt mit den drei Frauen von "twerXoutTeam" auf der Bühne.

Hier in der Vorschau stellen wir Ihnen alle Kandidaten kurz vor.

"Das Supertalent" heute: Vorschau auf Folge 7 - die Kandidaten auf einen Blick

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 7 von "Das Supertalent" läuft am 5.12.20 um 20.15 Uhr auf RTL.

Diese Kandidaten sind dabei

"Skizzo" Davide Nicolosi (32) aus Italien ist als "Der Pirat der Magie" bekannt. Er bietet der Jury eine schräge Comedy-Performance an.

ist als "Der Pirat der Magie" bekannt. Er bietet der Jury eine schräge Comedy-Performance an. Annette Dytrt (36) und Yannick Bonheur (38) aus der Tschechischen Republik haben sich bei sich bei "Holiday on Ice" kennegelernt. Nun wollen sie mit Inlineskates begeistern.

haben sich bei sich bei "Holiday on Ice" kennegelernt. Nun wollen sie mit Inlineskates begeistern. Yusuke Matsumura (28) kommt aus Japan und studiert derzeit in Trosslingen Musik und Gesang. In seiner Performance verbindet er Kunstpfeifen mit Operngesang.

und studiert derzeit in Trosslingen Musik und Gesang. In seiner Performance verbindet er Kunstpfeifen mit Operngesang. "Trio-threeg" aus der Ukraine bilden seit 2010 ein Trio. Sie wollen das beste Sportakrobatik-Trio der Welt werden. Ob "Das Supertalent " 2020 ein Sprungbrett dafür sein wird?

bilden seit 2010 ein Trio. Sie wollen das beste Sportakrobatik-Trio der Welt werden. Ob "Das " 2020 ein Sprungbrett dafür sein wird? Streetdance-Crew "Next Level" aus Buchen/ Odenwald wurde gebildet, um die Integration der Einwanderer im Landkreis zu fördern. 16 Mitglieder hat die Gruppe.

wurde gebildet, um die Integration der Einwanderer im Landkreis zu fördern. 16 Mitglieder hat die Gruppe. Michelle Janine Hoffmann alias LIAH (31) lebt in Duisburg und auf Ibiza und will als Sängerin bekannt werden. Nebenbei ist sie noch als Modedesignerin tätig.

und will als Sängerin bekannt werden. Nebenbei ist sie noch als Modedesignerin tätig. Vanessa und Ella aus Oberhaching haben vor einem Jahr das "Duo CelestialStorme" gegründet. Sie wollen mit Luftakrobatik überzeugen.

haben vor einem Jahr das "Duo CelestialStorme" gegründet. Sie wollen mit Luftakrobatik überzeugen. Willie Magic und seine Ehefrau Gala Sexy Bubbles aus London bieten Publikum und Jury eine Show mit Seifenblasenkunst. Die beiden sind seit 30 Jahren ein Paar.

bieten Publikum und Jury eine Show mit Seifenblasenkunst. Die beiden sind seit 30 Jahren ein Paar. Seydouba Camara (37) aus Frankreich hat bereits eine eigene Zirkusgruppe gegründet. Bei "Das Supertalent " versucht er mit seiner Feuershow ins Finale zu kommen.

hat bereits eine eigene Zirkusgruppe gegründet. Bei "Das " versucht er mit seiner Feuershow ins Finale zu kommen. Maxim Popazov (36) aus den USA ist mit seiner Balancekunst schon in etlichen Ländern und namhaften Shows aufgetreten. Nun versucht er es bei "Das Supertalent " 2020.

ist mit seiner Balancekunst schon in etlichen Ländern und namhaften Shows aufgetreten. Nun versucht er es bei "Das " 2020. Rimma Banina (36) aus Hannover ist Mitbegründerin eines Twerking-Fitnessprogramms. Mit ihren Freundinnen Gabriela, 31 und Ansi, 28 bilden die drei das "twerXoutTeam".

ist Mitbegründerin eines Twerking-Fitnessprogramms. Mit ihren Freundinnen Gabriela, 31 und Ansi, 28 bilden die drei das "twerXoutTeam". Die spanische Gruppe "Immortals" will mit ihrem einzigartigen Stil überzeugen. Ihre Choreografie beinhaltet Voguing-Elemente und soll teilweise zum Gruseln einladen.

will mit ihrem einzigartigen Stil überzeugen. Ihre Choreografie beinhaltet Voguing-Elemente und soll teilweise zum Gruseln einladen. Kelly Huesca (30) aus Rust bietet am Samstag eine Show mit Sandmalerei an.

bietet am Samstag eine Show mit Sandmalerei an. Luana Cayres (32) aus Italien zeigt Jury und Zuschauern Zopfhang-Akrobatik.

"Das Supertalent" 2020: Sie wollen alle Infos zu Staffel 14? Hier finden Sie eine Link-Übersicht

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Jury

Das ist die Jury 2020 bei Das Supertalent.

Moderatoren

Hier lesen Sie ein Porträt zu Moderatorin Victoria Swarovski und hier ein Porträt zu Moderator Daniel Hartwich.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Das Supertalent 2020 live im TV und Stream.

Weitere Folgen

Das sind bei Das Supertalent 2020 Sendetermine und die Sendezeit.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen