Infos zu "Das Supertalent" 2021: Start, Sendetermine und Sendezeit

Das Supertalent startet ab Herbst mit neuen Folgen im TV. Start, Sendetermine, Sendezeit - hier haben wir alle Infos für Sie zusammengefasst.

"Das Supertalent" kehrt Ende des Jahres mit einer brandneuen Staffel ins TV zurück. Nach dem spektakulären Show-Aus von Pop-Titan Dieter Bohlen erwartet die Zuschauer die ein oder andere Veränderung: Zuletzt wurde nicht nur bekannt gegeben, dass alle Jurymitglieder ausgetauscht werden - auch die Moderatorin soll eine andere werden. Wie der Sender RTL verkündet hatte, soll die Casting-Show umgestaltet werden- familienfreundlicher und moderner solle sie werden. Außerdem soll im Mittelpunkt der Show künftig die Unterhaltung stehen: "Das Supertalent steht vor allem für Spaß für die ganze Familie. Wir möchten inspirierende und positive Unterhaltung für alle bieten."

Was ist bereits zu der neuen Staffel von "Das Supertalent" 2021 bekannt? Hier präsentieren wir Ihnen alle Informationen rund um Start, Sendetermine, Sendezeit und mehr zu "Das Supertalent" 2021 in unserer Übersicht.

"Das Supertalent " 2021: Wann ist das Start-Datum von Staffel 15?

Wann genau die erste Folge von Staffel 15 von "Das Supertalent" 2021 im TV zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. Sobald das genaue Start-Datum bei RTL veröffentlicht wurde, informieren wir Sie hier an dieser Stelle.

"Das Supertalent" 2021: Sendetermine und Sendezeit im Überblick

Auf die neuen Episoden von "Das Supertalent" dürfen sich Fans ab Herbst 2021 freuen. Der genaue Start sowie alle weiteren Sendetermine von Staffel 15 stehen noch nicht fest. Vermutlich wird die RTL-Sendung aber wieder pünktlich zur Primetime, also um 20.15 Uhr, zu sehen sein. Sobald mehr Informationen rund um die Sendezeit von Staffel 15 veröffentlicht wurden, finden Sie hier an dieser Stelle eine Sendezeiten-Tabelle.

Wer ist Teil der neuen Supertalent-Jury?

Die bislang größte Überraschung dürfte für die Supertalent-Fans die neue Jury sein. Nach dem Show-Aus für Pop-Titan und Superstar-Urgestein Dieter Bohlen wird es drei neue Juroren geben - welche bereits feststehen. Welcher prominente Ex-Nationalspieler und welcher Designer unter anderem dabei sein werden, verraten wir Ihnen hier: Jury bei "Das Supertalent" 2021: Welche Juroren sind dabei?

Welche Kandidaten sind dabei?

Bislang stehen die Kandidaten von "Das Supertalent" 2021 noch nicht fest. Sobald sich die Teilnehmer das erste Mal auf der "Supertalent"-Bühne präsentiert haben, finden Sie hier einen Link zur Auflistung aller Kandidaten.

Wie läuft die Übertragung ab?

Die neuen Folgen von "Das Supertalent" 2021 laufen wie auch in den vergangenen Jahren im TV auf RTL. Haben Sie nicht die Möglichkeit, die Show im Fernsehen zu verfolgen? Kein Problem, Sie können ganze Folgen auch über den Live-Stream abrufen. Haben Sie eine Folge verpasst und wollen diese zu einem späteren Zeitpunkt ansehen? Ganze Folgen stehen auch als Wiederholung auf TV NOW zum Abruf bereit.

Der Streaming-Dienst ist allerdings nicht kostenlos nutzbar. Nach Angaben des Senders fallen für die Nutzung Kosten in Höhe von 2,99 Euro pro Monat an. Das Angebot ist jedoch monatlich kündbar. Neukunden haben zudem die Möglichkeit, TV NOW Premium 30 Tage lang kostenlos auszuprobieren. Für Smartphones und Tablets steht außerdem eine App zur Verfügung.

