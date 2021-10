Das Supertalent: Übertragung im TV oder Stream - Ganze Folgen als Wiederholung

"Das Supertalent" 2021 läuft wieder live im TV und Stream. Lesen Sie hier alle Infos zur Übertragung und Wiederholungen auf einen Blick.

Am 2. Oktober startete die neue Staffel von "Das Supertalent" 2021. Die 14. Staffel im vergangenen Jahr konnte Nick Ferretti für sich entscheiden. Ferretti belegte schon 2019 bei " Deutschland sucht den Superstar" den zweiten Platz. "Poptitan" Dieter Bohlen entdeckte ihn damals auf der Straße auf Mallorca. Mit seiner Gesangsperformance siegte er schließlich im Finale von "Das Supertalent" 2021 und sicherte sich damit das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.

Es haben nun wieder etliche talentierte Kandidaten aus Deutschland und der ganzen Welt die Möglichkeit, ihr einzigartiges Talent vor der Jury und den Zuschauern vor den TV-Bildschirmen unter Beweis zu stellen.

Nach dem Show-Aus für Supertalent-Urgestein Dieter Bohlen hat der Sender für die aktuelle Staffel einige Veränderungen am Konzept der Show umgesetzt. So wurde unter anderem die gesamte Jury neu besetzt.

Video: SAT.1

Wollen Sie mehr über die Übertragung von "Das Supertalent" 2021 live im TV und Stream erfahren? Hier gibt es alle Informationen dazu in unserem Überblick. Außerdem verraten wir Ihnen in diesem Artikel, wie Sie ganze Folgen der Casting-Show in der Wiederholung sehen können.

"Das Supertalent" 2021: Übertragung live im TV und Stream

RTL zeigt die neuen Folgen immer am Samstagabend in der Primetime ab 20.15 Uhr im TV. Zusätzlich wird "Das Supertalent" 2021 wohl auch online im Live-Stream bei TV NOW und in der TV NOW-App abrufbar sein. TV NOW Premium kostet 4,99 Euro im Monat.

"Das Supertalent" 2021: Ganze Folgen gibt es auch als Wiederholung

Wollen Sie in der Zwischenzeit ganze Folgen von den vergangenen Staffeln von "Das Supertalent" ansehen? Oder haben Sie nach Show-Start eine Sendung verpasst? Beides kein Problem. Der Streamingdienst TVNOW versorgt Sie auch nach der offiziellen TV-Ausstrahlung mit ganzen Folgen, die jederzeit zum Abruf als Wiederholung bereitstehen. Das Basis-Paket ist dabei für alle User kostenfrei nutzbar.

Lesen Sie dazu auch

Die einfache Premium-Version hingegen ist nach Ablauf eines Testzeitraums kostenpflichtig - dann schlägt sie mit 4,99 Euro pro Monat zu Buche. Für die Luxus-Ausgabe Premium Plus werden 7,99 Euro monatlich fällig.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Umfrageinstitut Civey zusammen. Was es mit den Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier